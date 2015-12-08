《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月8日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 84.38 -0.38 -0.45 2330393
京东 31.89 -0.64 -1.97 7745187
新浪 50.78 -0.45 -0.88 626590
搜狐 49.48 -0.27 -0.54 180100
网易 180.51 +2.57 +1.44 1222087
百度 205.02 -3.52 -1.69 3929674
台湾
台湾积体电路 23.08 -0.16 -0.69 1472586
联电 1.83 -0.05 -2.66 111683
日月光 5.47 -0.08 -1.44 151835
硅品精密 6.92 -0.01 -0.14 456393
和信超媒体 0.57 -0.02 -3.40 79633
友达 2.60 -0.08 -2.99 220017
中华电信 29.91 -0.30 -0.99 32052
台湾国际航电 37.64 -0.17 -0.45 982397
香港
中国移动 57.77 -0.68 -1.16 173913
中国联通 11.87 -0.10 -0.84 146660
中国电信 45.89 -0.76 -1.63 8632
中芯国际 5.17 +0.00 +0.00 2136
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 141
(完)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。