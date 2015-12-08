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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 06:31 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月8日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 84.38 -0.38 -0.45 2330393

京东 31.89 -0.64 -1.97 7745187

新浪 50.78 -0.45 -0.88 626590

搜狐 49.48 -0.27 -0.54 180100

网易 180.51 +2.57 +1.44 1222087

百度 205.02 -3.52 -1.69 3929674

台湾

台湾积体电路 23.08 -0.16 -0.69 1472586

联电 1.83 -0.05 -2.66 111683

日月光 5.47 -0.08 -1.44 151835

硅品精密 6.92 -0.01 -0.14 456393

和信超媒体 0.57 -0.02 -3.40 79633

友达 2.60 -0.08 -2.99 220017

中华电信 29.91 -0.30 -0.99 32052

台湾国际航电 37.64 -0.17 -0.45 982397

香港

中国移动 57.77 -0.68 -1.16 173913

中国联通 11.87 -0.10 -0.84 146660

中国电信 45.89 -0.76 -1.63 8632

中芯国际 5.17 +0.00 +0.00 2136

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 141

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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