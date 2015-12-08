日韩经济指标预测--12月9日-12月16日****

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月7日当周 12月8日(二) 2350 日本机械订单(较前月) 10月 -1.5% +7.5% (较上年同期) +1.4% -1.7% 12月9日(三) 0300 韩国L货供额 12月 -- +9.2% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超1,567 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超546 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 11月 -0.3% -0.6% (较上年同期) -3.8% -3.8% 2350 日本企业调查指数 第四季 -- 11.0 12月10日(四) -- 韩国央行利率决议 12月 1.50% 1.50% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 11月 -- -6.2% 进口物价(较上年同期) -- -14.8% 12月11日(五) 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 39.10 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 41.90 12月14日当周 12月13日(日) 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第四季 -- 正12 央行短观大型非制造业景气判断指数 -- 正25 央行短观小型制造业景气判断指数 -- 零 央行短观小型非制造业景气判断指数 -- 正3 央行短观大型企业资本支出预估 -- +10.9% 央行短观小型企业资本支出预估 -- -6.1% 12月14日(一) 0430 日本工业生产(较前月) 10月修正值 -- +1.4% 产能利用指数(较前月) 10月 -- +1.5% 12月15日(二) -- 韩国贸易收支(亿美元) 11月修正值 -- 顺差104 出口 -- -4.7% 进口 -- -17.6% 2300 韩国失业率 11月 -- 3.4% 12月16日(三) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 -- 顺差1,115 出口(较上年同期) -- -2.1% 进口(较上年同期) -- -13.4% (完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。