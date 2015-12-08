美国股市：在震荡交投中收低，中国贸易数据与油价创新低带来拖累

道琼运输类股平均指数 下挫2.8%，创下8月24日以来最大单日百分比跌幅，First Standard Financial的首席市场分析师Peter Cardillo称这进一步说明投资者对经济增长前景焦虑不安。

石油巨头埃克森 收低2.8%，对标普指数构成最大拖累。标普能源类股指数 下跌1.5%，连续第五日收低，自12月1日以来共计下滑10.4%。

一些投资者预期，油价很快将会反弹并扭转整体市场人气。

“我觉得我们可能会迎来大涨，尽管美联储下周可能会升息，”Cardillo称。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)在9月会议上，将宏观经济不确定性作为决定维持利率不变的理由。但多数分析师认为，该央行将在12月15-16日的会议上升息。

标普500指数10大板块中有九个下跌，原材料类股指数 以1.9%的幅度领跌。而标普保健类股指数 是唯一收高的板块，小涨0.2%。

纽约证交所下跌股与上涨股分别有2,078和1,014支，约为2.05：1；Nasdaq市场则分别有1,678和1,130支，比例约为1.48：1。

有八支标普500指数成份股触及52周新高，34支触及新低。有26支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，180支触及新低。