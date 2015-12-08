美国个股：欧盟指控高通利用市场影响力打击对手，高通或被重罚

“我担心高通的做法可能排挤竞争者或者妨碍了竞争，”欧盟竞争事务执委维斯塔格在一份声明中表示。

高通则表示，其有几个月的时间就2009-2011年间涉嫌掠夺性定价、以及2011年以来涉嫌排他性支付的指控作出回应。

“我们希望证明无线芯片的销售竞争是强劲并充满活力的，之前是、现在也是；我们还希望证明高通的销售操作一直都是符合欧洲竞争法的，”高通法律总顾问Don Rosenberg在声明中表示。

如被发现违反欧盟法规，高通可能要面临27亿美元的罚款，相当于其2014年全球营收的10%。该公司今年2月向中国支付9.75亿美元罚金，用于了结中国政府对其14个月的反垄断行为调查。

关于掠夺性定价问题，此前有英国手机软件公司Icera对其进行了投诉。英伟达(Nvidia) 后来收购Icera，进入智能手机芯片市场，与高通展开竞争。

高通以生产骁龙处理器而知名，该处理器用于三星电子 和宏达 所生产的高端智能手机和平板电脑。

苹果的iPhone 6也采用的高通的4G调制解调器。