美国个股：雅虎考虑出售核心业务，不会剥离阿里巴巴持股--CNBC

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透旧金山/班加罗尔12月8日 - 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导，雅虎 在考虑出售其核心业务，但不会出售阿里巴巴 持股，这种立场大逆转是因为之前维权投资者施压。
盘后交易中，雅虎股价涨近2%。阿里巴巴股价涨1.3%。
雅虎核心业务包括广受欢迎的雅虎邮箱(Mail)服务、新闻网站、微型博客平台Tumblr及其广告科技等产品。
CNBC援引消息来源的这篇报导没有公布可能的价格，但表示料将周三宣布。分析师和银行人士估计，该业务价值在20-80亿美元之间，许多人认为可能的价格是40亿美元。
他们说，私募股权、媒体和网络公司可能是潜在买家。
上周雅虎董事会召开了三天的会议。维权投资者Starboard Value LP向雅虎施压，要求出售核心业务，而非推进剥离在阿里巴巴300亿美元持股的计划。
暂未联系到雅虎予以置评。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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