企业并购：中国华润牵头对仙童半导体提出收购，挑战安森美半导体

* 收购提议报价每股21.70美元现金

* 报价优于安森美半导体的每股20美元

路透12月9日 - 仙童半导体(Fairchild Semiconductor) 周二表示，收到一家公司的收购提议，但未透露这家公司名字；知情人士称这是一个由中国华润集团牵头的一个财团；之前仙童半导体与安森美半导体(On Semiconductor) 签订协议。

按这项每股21.70美元的全现金新报价来算，对仙童半导体的估值为24.6亿美元，高于11月18日安森美半导体每股20美元现金的收购报价。

消息人士称，中国私募公司华创投资(Hua Capital Management)也是上述对仙童提出新报价的财团中的一员。华创投资今年稍早同意以19亿美元收购豪威科技股份有限公司 。由于未获准对媒体发言，消息人士要求匿名。

仙童称其董事会将考虑这项主动竞购，但仍支持与安森美半导体的协议。

仙童半导体拒绝进一步置评，华润集团和华创投资在中国常规工作时间外尚未回复置评请求。

仙童半导体股价周二收高5.6%至20.62美元，安森美半导体收低6.9%报10.46美元。

今年迄今，半导体行业的并购交易规模已经超过800亿美元，超过除2000年以外任何全年的交易规模；2000年的并购规模达到1,155亿美元。

华润集团是一家业务涉及能源、地产和消费的国有控股集团公司，旗下上市公司包括华润燃气 、华润水泥控股 、华润电力 。(完)