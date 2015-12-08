中国个股：绿地控股拟定向增发融资至多301.5亿，用于地产和金融项目

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海12月9日 - 中国最大房地产企业之一的绿地控股 周二晚间公告称，拟定向增发A股融资至多301.5亿元人民币，用于多个房地产投资项目和金融投资项目，包括收购摩根士丹利 所持的杭州工商信托股权并增资。
公告显示，公司拟向不超过10名的特定投资者发行股份，发行价格不低于定价基准日（今日）前20个交易日均价的90%，即14.51元／股，增发股份数量不超过20.78亿股。
募集资金中，计划110亿元投向武汉绿地国际金融城等三个房地产项目，101.5亿元投向四个金融投资项目及偿还银行贷款90亿元。
在金融项目中，绿地控股旗下的绿地金控将以8亿元受让杭州工商信托第二大股东摩根士丹利所持的1亿4,925万股份，占比为11.05%，作价8亿元。再由绿地金控对杭州工商信托增资约1.5亿元，增资完成后绿地金控将合计持有杭州工商信托近20%的股份。这将使努力打造全牌照金融控股公司的绿地金控向目标前进了一步。
另外，绿地金控还计划与知名投行中金公司及长城资产管理公司设立两只基金，其中与中金合资设立的基金将以“国企改革、并购重组”为主题，投资项目类型包括pre-IPO，中概股回归国内A股市场、分拆上市及并购重组等，目标规模拟定为150亿元，绿地投入50亿元；与长城资管合作的基金投资项目类型包括不良资产的投资、并购重组及产业投资等领域，总规模约60亿元，绿地金控拟投入15亿元。
绿地控股自11月中起持续停牌，筹划定向增发，停牌前该股收报17.44元。绿地将于周三起复牌交易。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率