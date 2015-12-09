《全球汇市》商品货币倍受打击，其他货币表现平静

新西兰央行是否将在周四降息的不确定性，令投资人保持警戒。
中国周三将公布通胀数据。若通胀数据疲软，将只会增添全球通缩疑虑。
交易商推断这波大宗商品跌势可能很快告终，因卖盘相当庞大，且仓位过于偏空。之后焦点将转向下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)的政策会议，各界认为美联储届时很有可能升息。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0890 1.0893 -0.03 -9.98 1.2097
美元/日圆 122.91 122.90 0.01 2.89 119.68
欧元/日圆 133.85 133.90 -0.04 -7.83 144.78
美元/瑞郎 0.9927 0.9919 0.08 -0.14 0.9941
英镑/美元 1.5008 1.5006 0.01 -3.64 1.5573
美元/加元 1.3576 1.3583 -0.05 16.85 1.1618
澳元/美元 0.7222 0.7214 0.11 -11.58 0.8168
新西兰元/美元 0.6638 0.6642 -0.06 -14.86 0.7797
澳元/日圆 88.770 88.670 0.11 -9.17 97.750
新西兰元/日圆 81.590 81.640 -0.06 -12.74 93.310
英镑/日圆 184.44 184.45 -0.01 -0.75 186.38
澳元/新西兰元 1.0875 1.0846 0.27 3.88 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 孙国玉/李爽/陈宗琦/张明钧; 审校 龚芳/王兴亚/许娜)