版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 07:57 BJT

日本数据：11月M3货币供应额较上年同期增长2.7%--央行

路透东京12月9日 - 日本央行周三公布，日本11月M3货币供应额较上
年同期增长2.7%。

    下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分
前值可能已修正)：

                  11月   10月    9月  上年11月
    M2           +3.3    +3.7*   +3.8    +3.6
    M3           +2.7    +2.9    +3.1    +2.9
    广义流动性   +4.0    +4.3*   +4.3*   +3.5

    参看完整图表，请浏览日本央行网站：here
    (完)
  
 (编译 许娜；审校 王颖)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐