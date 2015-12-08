日本数据：11月M3货币供应额较上年同期增长2.7%--央行

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透东京12月9日 - 日本央行周三公布，日本11月M3货币供应额较上 年同期增长2.7%。 下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分 前值可能已修正)： 11月 10月 9月 上年11月 M2 +3.3 +3.7* +3.8 +3.6 M3 +2.7 +2.9 +3.1 +2.9 广义流动性 +4.0 +4.3* +4.3* +3.5 参看完整图表，请浏览日本央行网站：here (完) (编译 许娜；审校 王颖)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。