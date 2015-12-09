《中国报摘》--中国证券报12月9日

* 头版头条:
--中国国务院总理称，要继续从供需两侧发力推进结构性改革，十三五规划要把创新驱动放在核心位置，围绕加快培育新动能、改造提升传统动能，以大众创业、万众创新带动产业转型升级，使更多新产业、新业态、新模式涌现出来，适应市场需要并带动更多就业。
* 其他:
--记者获悉，保监会近日下发《关于进一步规范高现金价值产品有关事项的通知（征求意见稿）》，对高现价业务监管规则进行了修订，通知提出，保险公司销售高现金价值产品的，应保持综合偿付能力充足率不低于100%且核心偿付能力充足率不低于50%。
--中国证券投资者保护基金最新数据显示，上周（11月30日-12月4日）证券保证金净流入3,093亿元，流入规模较前一周的467亿元大幅扩大，且为连续第四周净流入，创近5个月新高。
--宁波银行 2015年非公开发行优先股周三在深圳证券交易所挂牌转让，这是首只在深交所成功发行并挂牌转让的优先股。
--业内人士认为，房地产市场进入新一轮去化周期，围绕去库存可能会有一系列鼓励住房消费政策出台，包括给予财税支持、鼓励农民工买房等，未来房地产价格走势将进一步分化。
--安邦保险举牌万科A 、同仁堂 和金风科技 ，持股均达总股本的5%。
--浦发银行 公告称，截至12月8日，富德生命人寿通过上海证券交易所的集中竞价交易系统购买公司普通股A股累计已达37.31亿股，合计占总股本的20.00%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(发稿 边竞；审校 林高丽)