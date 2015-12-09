《中国报摘》--中国证券报12月9日

* 头版头条:

--中国国务院总理称，要继续从供需两侧发力推进结构性改革，十三五规划要把创新驱动放在核心位置，围绕加快培育新动能、改造提升传统动能，以大众创业、万众创新带动产业转型升级，使更多新产业、新业态、新模式涌现出来，适应市场需要并带动更多就业。

* 其他:

--记者获悉，保监会近日下发《关于进一步规范高现金价值产品有关事项的通知（征求意见稿）》，对高现价业务监管规则进行了修订，通知提出，保险公司销售高现金价值产品的，应保持综合偿付能力充足率不低于100%且核心偿付能力充足率不低于50%。

--中国证券投资者保护基金最新数据显示，上周（11月30日-12月4日）证券保证金净流入3,093亿元，流入规模较前一周的467亿元大幅扩大，且为连续第四周净流入，创近5个月新高。

--宁波银行 2015年非公开发行优先股周三在深圳证券交易所挂牌转让，这是首只在深交所成功发行并挂牌转让的优先股。

--业内人士认为，房地产市场进入新一轮去化周期，围绕去库存可能会有一系列鼓励住房消费政策出台，包括给予财税支持、鼓励农民工买房等，未来房地产价格走势将进一步分化。

--安邦保险举牌万科A 、同仁堂 和金风科技 ，持股均达总股本的5%。