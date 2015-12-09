《新兴市场重要经济事件预告》--12月9日-12月16日

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月20日

路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本 地时间16:15时，1港元=0.8858人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平 均溢价为23.65%，高于上交易日收盘的22.30%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元 H股价格(港元) A/H股比价 ) 工商银行 4.52 4.71 1.08 建设银行 5.61 5.79 1.09 中国银行 3.52 3.51 1.13 农业银行