《新兴市场重要经济事件预告》--12月9日-12月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)
12月9日(三)
阿布扎比--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在第11届中东与北非地区高级别会议上发言(0700)。
马尼拉--菲律宾央行发布全国零售支付体系(National Retail
Payment System)(0830)，央行总裁泰谭柯料参加。
多哈--欧洲货币杂志卡塔尔2015年会议(至12月10日)。
首尔--韩国开发研究院(KDI)发布修正后的2015与2016年经济预估(0300)。
12月10日(四)
贝尔格莱德(贝尔格勒)--塞尔维亚央行举行会议并宣布利率决议(1100)。
首尔--韩国央行宣布利率决定(0100)。
12月11日(五)
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定。
利马--秘鲁央行宣布利率决定(0000)。
12月14日(一)
巴黎--2015绿色增长和可持续发展论坛，主题为“促进下一次工业革命：为绿色增长进行系统创新”(至12月15日)，经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚致开幕词。
12月15日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策会议(不宣布利率决定)。
布达佩斯--匈牙利央行举行月度议息会议(1300)。
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。
12月16日(三)
布拉格--捷克央行召开货币政策会议(1200)。
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 李爽)