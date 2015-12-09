《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月9日

*工商时报：

--跨国人力资源公司ManpowerGroup万宝华发布最新调查指出，明年第一季台湾企业聘雇需求，创下2010年第一季以来的六年新低，比今年第四季更趋保守。万宝华分析指出，目前台湾市场景气低迷，多数企业持观望态度，将视农历年后市场活络程度，再决定是否增加人力。

--朝阳人寿9月底净值负21.6亿元，但若资金能在耶诞节到位，加上投资收益提升，让年底资本适足率逾50%，即成功自救，否则便可能面临接管。

*经济日报：

--人民币入篮后，香港隔拆利率飙高的套利机会再现。台湾银行昨宣布，推出4%人民币高利定存专案，并采限期两周的方式办理。成为兆丰银之后，第二家掌握〞入篮〞商机的银行。

--金管会昨宣布大幅松绑保险业投资地上权等公共建设，免事先报准门槛从现行5亿台币以下，最多放宽到50亿台币以下，大型寿险业受惠最大，有助导引保险资金投入地上权等公共建设。

--金管会主委曾铭宗昨日预告，最快月底前，将开放不动产投资信托基金（REITs）投资海外不动产，民众想投资海外商办大楼，可透过专门到海外买楼的REITs进行，有机会用小钱，达到和大型寿险公司同样规格的投资标的。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。