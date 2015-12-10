专栏节选：未来，机器人将无所不在--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月10日出版的当期「老谢开讲」专栏) 从今年东京国际机器人展中，我们可以看到日本展现的实力、中国兵家必争的企图心，而台湾在这一波新的产业革命，要如何跟上脚步？

每一年的东京国际机器人展，总是吸引成千上万的专业买家来参与盛会，去年的东京机器人展，有三三四家企业参展、一二六六个展位，吸引超过十万的专业买家；今年是工业四．○最关键的一年，机器人展比去年更盛大，总共有四五○家企业参展。为了见证这个新浪潮，这回特别组团前去感受这个「工业四．○」革命带来的产业新撞击。

今年是第二十一届国际机器人展，展场在日本台场的TOKYO BIG SIGHT，展区划分成东一到六，我们进入东三展场，立刻被发那科(FANUC)的一台黄色机器手臂，高高举起整辆汽车，且在空中旋转、放下的壮观场面所吸引。机器人运用在汽车产业，已是全面化的趋势。

**生产线上工人锐减，机器人有吃重角色**

为了感受机器人应用的实际操作，我们在机器人展前一天，特别驱车到横须贺的日产追滨工厂，参观日产汽车的生产线。我们先坐上游览车看了整个厂区，然后进入生产线。这个生产线同时生产电动车LEAF及其他三种车款，除了生产线上装配工人外，所有零组件配送，已全由机器人来承担。我们从卫星工厂零组件配送，看到整辆汽车的组装，最强烈的感受是，生产线上的工人愈来愈少，机器人承担的工作分量愈来愈重。

日产汽车是日本第二大汽车制造厂，仅次于丰田汽车，也是全球第六大汽车制造商，九○年代爆发财务危机，后来引入法国雷诺(RENAULT)入股，日产汽车以汽车发动机的制造闻名，它的VQ系列发动机从一九九五年到二○○八年，连续十四年入选十大全球最佳汽车引擎，日产生产的变速器也是世界知名。我们在日产的生产线，已经感受到工业四．○时代对汽车生产的巨大撞击力。

果然，进入机器人的展区，范围最大的就是汽车生产的机器人设备，其中展区范围最大的是发那科与安川电机这两家公司。发那科展区全部使用黄色系列，与不远处的安川全面蓝色系，成了全球最瞩目的两个亮点。发那科是在一九五六年从富士通数控部门独立出来，从机床加工的数控系统出发，如今已是全球最重量级的工具机产业巨人。

发那科掌握数据机床的核心技术，同时透彻了解用户需要与全球市场需求，不断研发新产品，拉大领先市场差距，从机器人会场的展场可以看出霸气。发那科是这一波工业四．○的领先者，过去几年可以从股价的大涨，看出发那科的实力。今年发那科股价一度大涨到二八五七五日圆，目前是二二○九五日圆，从市值来看，大约与台湾的鸿海旗鼓相当。一家专注工具机的工业自动化厂商，可以创造如此高的市场，实在令人惊叹。

看了发那科后，我们在安川电机（YASKAWA）停留的时间最久。安川创立于一九一五年，总公司在日本福冈县的北九州市，日前是日本最大工业用机器人公司。我们在展区，看了安川现场人员的实地操作与解说，展示多款汽车外壳自动化喷漆设备，以及汽车生产过程中的机器人使用，在展场中，安川得到最多的人气。这家百年企业目前股价大约为一六三一日圆，市值四三二三亿日圆，大约只有发那科的十分之一；不过安川这四十年来在机器人的开发，仍是首屈一指。

**上银董事长亲自出马，诚挚解说自家产品**

在这个展区除了这两个亮点外，我们也看到小松制作所、 川崎重工业(Kawasaki)、SATO(佐藤)、STANLEY的产品。不过，在我们进入会场的一刹那，我们第一眼就看到来自台湾的上银绿色展区。走入上银展场，上银的卓永财董事长与蔡惠卿总经理，都在现场卖力解说自家公司的产品。卓董事长看到我来，很热忱地说明这次参展的上银产品，我问他今天为何亲临会场？他说紫光的人要来洽谈买设备。

上银从滚珠螺杆起家，切入机器手臂的研发生产制造，一一年上银曾写下全年一五八．一九亿元营收，税后净利三十八．○九亿元，ＥＰＳ(每股纯益)十五．四六元的佳绩，股价从二十六元涨到四○○元的惊人纪录，是台湾进入机器人产业最具代表性的企业。不过这几年上银走过爆发期，尽管每年都可交出ＥＰＳ 七至九元的成绩，然而受到日圆大幅贬值影响，再加上日本THK的竞争压力，上银逐渐露出疲态。

今年第三季上银营收衰退一一．三％，因为新台币贬值，上银前三季ＥＰＳ仍有五．七二元，不过本业获利已从去年同期的二○．九四亿元衰落到十七．四五亿元，股价也一度大跌到一四二元，看来上银正面临严厉的考验。

就在我们参观上银的同一天，美系外资对上银出具降评等的报告。高盛指出，上银的产品有六成以上的营收来自一般产业，当企业缩减资本支出，订单也会遭到削减。高盛认为，市场还没有完全将来自竞争对手THK的竞争压力，及市场需求不振的因素考虑在内，上银仍面临re-rating(估值重整)的风险，将上银目标价下修到一四二元，也造成上银股价的大跌。

其实，我们在同一个展场也看到日本THK的产品，这家上银的竞争对手名字是东邦精工 (Toho Seiko)，一九七一年在东京目黑区成立，七二年THK是全世界第一家开发滚动接触部位直线运动法的公司，开始生产直线滑轨。THK在台湾有分公司，注册名称是台湾帝业技凯股份有限公司，在日本上市的代号是「六四八一」，目前股价为二四六八日圆，市值约三二五七亿日圆，折合新台币约八八○亿元，规模大约是上银的一倍大。

今年受到企业调降资本支出的影响，THK与上银股价都出现高档回档的现象，不过滚珠螺杆、线性滑轨，仍是机器人产业重要的元素，上银在展场中展现的气势及产品内容，与ＴＨＫ仍有差距；不过从市值来看，两家公司的差距并不大，上银仍有追赶的空间。

从生产设备用的机器人展场可以看出，未来工业生产中的机器人使用已是必然趋势，特别是在汽车生产线上，全自动化比率将愈来愈高，而机器手臂的开发也会愈来愈精细。我在德国的雄克(SCHUNK)位上，看到一只机械手臂的精细构造，留下深刻印象。

**老人照护、救难机器人将担当重任**

看过生产设备机器人，下午的时间，我参观了生活中的机器人，工业用的机器人很难窥其堂奥，但在生活机器人的展场，我可以强烈感受到机器人在未来生活领域中，可能无所不在。《今周刊》不久前曾报导软体银行开发的宠物版机器人，可以陪主人聊天，这次在展场中，我发现了各式各样的机器人，将来机器人将进入我们生活中。

例如老人照护的机器人，像是帮老人洗澡、陪伴老人聊天的机器人。展场中我看到一位中老年男士抱着一个人头机器人，可以不停地与他对话。在未来老龄化社会，也许机器人可以扮演陪伴老人聊天的角色。

在展场中，我也看到两个与人一样大的救难机器人，未来机器人可能直赴火场救人，或在地震中找人，这些精细的操作，实在是过去难以想像的事。

还有小朋友在家写功课，未来可能有机器人陪伴，会场中有各式各样卡通型的机器人，未来机器人将成为儿童玩伴，甚至可以陪伴儿童写功课；还有家庭用机器人，会场中有可以帮忙照相，甚至列印输出照片的机器人；也有在家庭中帮忙打扫，或冲泡咖啡的机器人。

我在一个来自深圳工厂的摊子上，也看到由中国团队开发出来两尊会跳舞的机器人，它们接上电池，可以连续跳舞一个半小时；还有拟人化的机器人，已经可以把机器人做得与真人一样。我在展场上，看到一个留满胡子的老人，一直自言自语，起初以为是真人，但是，这个老人一直重复同样的语言，我才惊觉这是机器人。我仔细看他的两只手，原来是矽胶做的，但皮肤与真人没有两样。我在想，日本性产业发达，过去有充气娃娃，未来机器人的矽胶娃娃，也可能应运而生。

未来的时代，机器人将无所不在，这是我在东京机器人展中得到的最大体验与感受。在日本的书报摊上，我看到很多探索机器人及讨论工业四．○的论述。日本人对工业四．○感受到很大压力，他们认为，日本若不能在未来工业四．○的竞赛胜出，就会亡国。

从日产汽车生产线参观，也比较了上银与ＴＨＫ的竞争实力，也看到发那科及安川机电展示的多款工业生产机器人设备，及看到众多参展的日本企业，我可以感受到日本在工业四．○方面的努力。日本企业几乎是全力以赴，各家研发新产品无不卯足全力；相对来看，台湾只是沦为口号，这是台湾产业发展让我们忧心的地方。

**中、日机器人产业皆有成果，台湾有待努力**

这次上市公司到东京机器人展中参展的，除了上银外，我只看到广明也展出一款Techman Robot的机器人，不过展场很小，产品仍然处在初阶段；也有一些不太知名的未上市公司参展，但都看不出潜力与气势，显然台湾在工业四．○的道路上仍然有待努力。

反而是中国的厂商积极得多，去年中国出口的机器人达三六五六○台，已高居世界第一。今年中国国务院总理李克强喊出「中国制造二○二五」，其实是落实工业四．○的方向，中国要超越日本，成为全球第一的机器人大国，企图心不言可喻。中国工信部副部长苏波表示，机器人时代已降临，未来十年，工业机器人将创造数兆美元的市场，成为第四次产业革命的新浪潮，中国将全力以赴。

从日本展现的实力，到中国兵家必争的企图心，台湾在这一波新的产业革命，如何跟上脚步，我在看完机器人展后，留下更多问号。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。