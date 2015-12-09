《香港报摘》--信报12月9日

**头版头条**

--明年内地经济增长放慢速度或超过预期，加上内地政府干预股滙令外资对改革进度感到失望，国际投行纷纷预期，明年港股将原地踏步或微跌。高盛加入唱淡行列。

**其他**

--中环老牌食肆镛记的股权纠纷，终审法院上月裁定把镛记母公司清盘，但给予28天宽限期，让镛记创办人甘穗煇次子甘琨礼（二少）一方决定，是否收购已故长子甘健成（大少）一方持有的45%股权。

--香港总商会昨日公布「商业前景调查」，结果显示未来12个月计划加薪的受访雇主为63.9%，较去年跌近7个百分点，显示对前景不乐观。

--特首梁振英昨天表示，由于土地及房屋供应增加，近期楼价及租金轻微回落，但政府不会因此「减辣」。本港楼市供不应求情况严重，政府会继续用「双辣招」稳定楼市。

--临近年尾，港交所 传出裁员消息。市场消息指出，港交所日前已解散资料研究部门，受影响的员工约10人，当中部分被调往其他部门。

--阳光油砂 宣布，位于加拿大阿尔伯塔省阿萨巴斯卡West Ells地区的产油项目昨天成功出油，目前的工作重点是评估、开发West Ells地区的油砂资源，以实现首个日产1万桶重油项目的目标。（完）

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