欧洲政经：德国呼吁由欧盟实施更为严格的财政监督

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透柏林12月8日 - 路透周二看到的一份德国财政部政策文件指称，欧盟成员国的政治干预可能会不利于欧盟执委会扮演监督预算的角色。
这份送交国会预算委员会的文件指出，“监管责任必须超然独立于政治利益之外。”
这份文件的标题为“进一步发展经济及货币同盟：辩论项目”，当中称欧盟执委会扮演守卫欧盟条约的角色，不该因为政治利益或干预而有所妥协。
欧盟执委会上月表示，意大利、立陶宛、奥地利以及西班牙2016年预算计画恐有违反欧盟规定之虞，在此同时，法国也可能无法达成欧盟财长所设下的一些财政目标。
德国财政部在这分三页的文件中呼吁，应该降低目前达94%的欧元区整体债务/产出比率，藉以降低欧元区受市场波动影响的程度。文件中称，“我们必须永久降低债务限额。”
关于欧盟执委会计画让各国自行管理经济改革，德国财政部乐观其成，并建议欧盟预算焦点应该重新放在财政结构改革计画、数字化项目、以及能源同盟等“额外价值”上。
在银行同盟方面，德国财政部呼吁缩减银行帐上持有主权债券的监管例外条款。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。