中国债市动态：现券平稳10年国债续发招标符合预期，CPI数据影响有限

路透上海12月9日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率变动有限，交投活跃度较上日稍降，观望情绪略浓；一级市场方面，10年期续发国债招标结果符合预期，加权收益率下破3%。交易员称，基本面疲弱未见扭转信号，债市氛围仍然向好，只是短期进一步刺激因素不多，对继续做多相对谨慎。

上海一券商交易员称，“早上二级情绪一般吧，现券没怎么追；都等着看(十年国债)招标吧，现在的位置不知道投资户认不认可。”

中国财政部周三上午招标续发行的280亿元人民币10年期固息国债，中标收益率2.9764%，符合此前2.98%的市场预测均值。该期债的边际中标收益率为3.0146%，投标倍数2.16倍。

北京一银行交易员称，招标结果与市场预期较为接近，加权、边际收益率分别在3%上下，倍数亦显示需求不差。

展望后市，上海一银行交易员认为，现券短期刺激不多、收益率续降的空间不足，“(收益率)之前下行已经有宽松的预期在里面了，但政策还没有兑现，继续下动力不足，接着只能靠配置出来打，就看(配置买盘)会不会出来了。”

至于早间出炉的CPI、PPI数据，因脱离预期不多，上述交易员表示，现券未受明显影响，“还得观察之后的宏观数据，主要要看方向有没有变化。”

中国11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，与市场预期基本一致，显示经济下行压力不减，结合此前疲弱的贸易数据，表明货币政策将保持宽松格局，降准仍有空间。

10年期国债150016最新报价 在3.05%/2.97%，上日尾盘为3.08%/2.98%。10年期国开债150218券最新报价 在3.40%/3.3703%，上日尾盘为3.40%/3.3750%。