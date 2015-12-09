中国债市动态：现券平稳10年国债续发招标符合预期，CPI数据影响有限

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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路透上海12月9日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率变动有限，交投活跃度较上日稍降，观望情绪略浓；一级市场方面，10年期续发国债招标结果符合预期，加权收益率下破3%。交易员称，基本面疲弱未见扭转信号，债市氛围仍然向好，只是短期进一步刺激因素不多，对继续做多相对谨慎。
上海一券商交易员称，“早上二级情绪一般吧，现券没怎么追；都等着看(十年国债)招标吧，现在的位置不知道投资户认不认可。”
中国财政部周三上午招标续发行的280亿元人民币10年期固息国债，中标收益率2.9764%，符合此前2.98%的市场预测均值。该期债的边际中标收益率为3.0146%，投标倍数2.16倍。
北京一银行交易员称，招标结果与市场预期较为接近，加权、边际收益率分别在3%上下，倍数亦显示需求不差。
展望后市，上海一银行交易员认为，现券短期刺激不多、收益率续降的空间不足，“(收益率)之前下行已经有宽松的预期在里面了，但政策还没有兑现，继续下动力不足，接着只能靠配置出来打，就看(配置买盘)会不会出来了。”
至于早间出炉的CPI、PPI数据，因脱离预期不多，上述交易员表示，现券未受明显影响，“还得观察之后的宏观数据，主要要看方向有没有变化。”
中国11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，与市场预期基本一致，显示经济下行压力不减，结合此前疲弱的贸易数据，表明货币政策将保持宽松格局，降准仍有空间。
10年期国债150016最新报价 在3.05%/2.97%，上日尾盘为3.08%/2.98%。10年期国开债150218券最新报价 在3.40%/3.3703%，上日尾盘为3.40%/3.3750%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.160元，较上日结算价下跌0.04%；10年期国债主力合约T1603 收报99.070元，较上日结算价下跌0.07。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。