《香港报摘》--其他报纸重要消息12月9日

**明报**

--号称拥有全港最多的士司机的本港「土炮」电召平台HKTaxi刚于下半年完成A轮融资集资逾千万元，近期就乘势推出免费Tesla接送服务，暂料此服务可继续一至两个月，惟因法律问题暂未考虑推出专车服务。

**星岛日报**

--大市虽然下跌，但不乏股份炒作，卓悦 昨日逆市狂飙，收市后公布获买家接洽；高银孖宝亦见异动，高居升幅榜首。

**苹果日报**

--由英皇国际 持有、曾一度跻身全港最贵舖王的铜锣湾波斯富街76号地舖租金大跌，舖位刚以90万港元预租予欧洲珠宝首饰连锁店Folli Follie，较现时租金大跌近五成。

**东方日报**

--澳门博彩收入差强人意，多家大行均发表研究报告，预测明年赌收继续「无运行」。当中花旗将一六年博彩收入预测，由原来的按年升4%下调至负增长4%，认为贵宾厅业务已成为澳门赌业的负累，故狠削多只濠赌股目标价平均达10%。野村亦估计，今明两年博彩业收益将按年分别跌35%和8%。

--继青岛银行 及锦州银行 后，今年第三间城市商业银行─郑州银行接力。消息指，该行拟发行13.2亿股股份，招股价介乎3.85至4.21港元，集资最多55.57亿港元，较之前传出的39亿港元高逾42%，股份拟于本周五招股。

**文汇报**

--证监会昨日就《建议修订专业投资者制度的谘询总结及就客户协议规定作进一步谘询》发表谘询总结，经考虑所有回应者意见后，决定于客户协议内加入一项新条款，该条款是有关中介人向客户招揽销售或建议任何金融产品时，中介人必须考虑客户的财政状况、投资经验及投资目标而作出决定。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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