港报社评：油价易跌难升，添环球金融风险--经济日报12月9日

国际油价跌破40美元，掀环球市场震荡。全球石油供过于求短期难改，美元加息亦不利油价，更吊诡是美国与沙特坚拒维持油市秩序，令油价更易跌难升，恐添环球经济金融冲击。

中国胃纳渐减 供过于求难改

环球股市昨受压，主因之一是国际油价跌破每桶40美元，美资投行高盛更指油价将下试20美元。油价会否跌至如此低残仍属未知，惟可肯定的是，原油供过于求短期内难改变。

此因环球经济续弱，将制约石油需求。特别是全球主要石油进口国之一的中国，外界曾形容如飞天巨龙，鲸吸全球资源，惟中国经济正减速，增速从今年约7%，明年再下滑至6.5%，其石油需求势趋缓。况且，美国加息在即，或加剧美元强势，而强美元将不利以美元计价的商品价格，包括油价，令油价前景更难乐观。

惟吊诡的是，美国与沙特两大巨头，却未调整产量以维持秩序，如沙特为首的油组（OPEC），月初的会议仍企硬拒减产，此或反映油价低迷背后涉更复杂的政经利益。

就如全球公敌伊斯兰国张牙舞爪，皆因有庞大石油收入支撑，剿灭伊斯兰国的关键之一正是痛击其石油收益；且俄罗斯与西方关系紧张，令外界揣测油价被狠踩的背后，实是对俄经济战的杀着。故地缘冲突推升油价的传统智慧难再灵光，反成油价下行压力。

至于沙特政府受严重财赤困扰下，仍拒减产，或亦有多一重考量，即要续狙击美国页岩油。部分页岩油商近年已改良技术，将页岩油开采成本压低至每桶30美元，若沙特要力保全球产油一哥地位，扞衞国际油市话语权，油价割喉战恐难在短期内平息。

油价易跌难升的格局，恐将为全球添忧，除油价走软令全球通缩威胁难消外，过去油价高企时，产油国累积庞大「油元」，并在全球猛扫股、债、商品等资产。惟油价低迷令产油国顿陷财困，油元一旦陆续班资回朝，环球资产市场势添沽压，昨天全球股市随油价向下，恐预视此走向。

政经利益混杂 冲击全球金融

且油价积弱，更影响油企财务状况，部分石油企业恐陷财困甚至债务违约，有统计便指今年来近百家环球规模的违约企业，近四成是油企。若油价续低走，会否引爆更多油企违约炸弹，牵连更多投资者与金融机构，惹连锁效应冲击环球资产市场，实难逆料，惟油价愈跌愈深，其风险亦将愈推愈高。油市政经因素混杂，大势仍是易跌难升，对全球经济金融的冲击，可能仍陆续有来。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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