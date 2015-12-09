港报社评：杜叶锡恩的香港精神--信报12月9日

一位政治人物，既支持《基本法》二十三条立法，又反对占领运动，在今时今日非黑即白的政治气氛下，几乎可以肯定会被妖魔化，归类为向北京唯命是从的建制派。然而，当你发觉这样的一位政治人物是杜叶锡恩，你可能会有不一样的想法。没错，晚年的杜叶锡恩政见比较保守，但她始终是香港的民主先驱，终其一生正直不阿，追求公平公义，扞衞普世价值，套用现在流行的讲法是「永远站在鸡蛋的一边」。

从杜叶锡恩身上我们可以看到，真正争取民主的人必然拥有独立思考能力，不会人云亦云，任由「立场先行」的主观情绪左右其理性分析。即以反对占领运动为例，杜叶锡恩的理由并非撑政府，而是在这样的大型抗争之中不可能见到「爱与和平」。

在港英殖民地时代担任市政局议员超过三十年的杜叶锡恩，昨日早上于联合医院病逝，享年一百零二岁。对于这位坚定不移抗衡殖民制度的英国人，本地政坛不分左中右皆致以崇高敬意。若说她是香港特定时空之下的一位英雄，并非过誉，最低限度现在人人视作理所当然的肃贪倡廉，正是由于她的嫉恶如仇与抱打不平，连番奔波才促使港督麦理浩聆听其诉求，让廉政公署于一九七四年成立。

杜叶锡恩为民请命的身影，在民主派圈中留下磨灭不了的印记，李永达、李华明和冯检基等人都承认是受到她的感召而投身社会服务。大家可能会疑惑，为什么这位民主先驱后来跟民主派貌合神离，一副道不同的态度？转捩点是一九八九年六四事件之后，当时的民主派「新生代」冒起，杜叶锡恩因不赞同支联会的一些做法，并在支持香港回归中国的议题上与「末代港督」大唱反调，被标签为「亲中势力」，路线之争演变成选战狙击，本来份属好友的司徒华先后在市政局和立法局选举力压杜叶锡恩，落选的她虽然在九七年获委任为临时立法会议员，但在任期届满之后淡出政坛。

抚今追昔，杜叶锡恩真的是「亲中势力」吗？九七回归之后，她与特区政府没有丝毫利益轇轕，极其量就是获颁一枚大紫荆勳章罢了；去年已活过悠悠百岁的她接受报章访问，被记者问及：「你与中国政府没有任何关连？」她斩钉截铁表示：「完全没有。我没有见过习近平，但半年前，新来港上任的中国驻香港代表曾经来探访我，但我记不起他的名字了。」

杜叶锡恩显然是旧式的政治人物，但其历久常新的理念仍然值得大家咀嚼。她认为，若你不能妥协，就不要沾手政治；她主张，真正的领袖，是了解人民需要，为人民解决困难的人。看看如今纠缠不清、是非浑浊的政坛，誓不妥协的死硬派愈来愈多，为人民解决困难的真正领袖愈来愈少，无论是政府还是政客，制造矛盾的本事永远高于提供解决办法。当然，特区政府缺乏认受性，加上一次又一次施政失误，实在难辞其咎，但作为监察政府的民意代表，没有良性诤谏，只有恶意谩骂，例如青筋暴现询问对方「几时死」，怎看也谈不上是符合民主精神的负责任表现。

杜叶锡恩反映了香港过去几十年政治生态的转变，她的躯体已随光阴消逝了，但她的高风亮节不应被遗忘。慕光英文书院由杜叶锡恩创办，校方对她的离世深感痛惜及哀悼，赞扬她一生致力为基层市民争取权益，也为下一代的教育作出无私贡献，形容她是真正的「香港精神」。民主党主席刘慧卿表示，虽然与杜叶锡恩政见不同，但互相尊重大家的表达自由。

诚然，互相尊重，彼此包容，没有因为政见不同而斗个你死我活，这才是狮子山下人人乐见的香港。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘