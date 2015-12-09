港报社评：建筑废料疑排入维港，当局应追究污染责任--明报12月9日

兴建中的中环湾仔绕道工程，本报记者耗时接近两个月的侦查报道，有足够理由怀疑有人把建筑废料「膨润土」直接排入维多利亚港，数量估计多达两万立方米，造成严重污染。同样值得关注的是，政府部门对工程的监管形同虚设，更有可能出现部门巡查之前，地盘事先获得「通水」以便因应的情况。此事涉及怀疑污染维港，性质十分严重，政府部门是否克尽厥职或存在不当不法情事，当局应该严查向公衆交代，并须追究造成污染的责任。

膨润土处理不当，记者从三方面印证

据专家介绍，「膨润土」是一种建筑废料，排入海中会减低水中氧气，容易导致海中生物死亡。若绕道工程直接把「膨润土」排入维港，是严重污染，对市民可能带来影响，例如渡海泳接触到或有皮肤病，吞入肠胃或进入眼睛会引起不适等。按合约规定，承建商挖出「膨润土」之后，要在地盘范围处理，与乾土混合，再运到指定填料库弃置。

本报记者历时近两个月侦查，从三方面获得资料：一是有份参与工程的消息人士向记者提供相关情况；二是目测发现，包括记者观察了13日，目睹地盘有多条喉管怀疑在维港排污，使海水变色及出现沉积物，另外在地政总署的高空照片显示，泥黄色沉积物集中在渠口溢出避风塘，海面变得浑浊；三是记者分两次抽取该处海水样本，交由理工大学应用生物及化学科技学系副教授劳伟雄做测试，结果虽然不能百分之百确定涉及「膨润土」，但是认为属于建筑废料机会很大。因此，综合消息人士报料、13日观察和化验测试的资料，有理由怀疑该处地盘有人把「膨润土」直接卸弃在维港。

涉及监管该处地盘的政府部门包括路政署和环保署，其中路政署表示委托负责监督的顾问公司，从未提及承建商在「膨润土」处理和海泥卸置有异常；环保署则说巡查了87次，并有抽取水样本化验，未发现异常情况，云云。可以说，路政署和环保署都不知道有事。然则，昨日本报报道有照片显示，地盘环保缸有喉管把奶白色液体排入维港，而从空中照片所见，地盘近铜锣湾岸边明渠位置，海水被染至泥黄色等情况，又是怎么一回事，莫非都属正常？对此，路政署和环保署有必要详细交代。

维港是水质管制区，对水质有严格规定，不可有令人不快的气味、变色和沉积物。根据《水污染管制条例》，任何人把污染物排放入水质管制区都属于刑事罪行；按中环湾仔绕道工程出现的情况，执法部门必须跟进，以确定是否涉及违法行为。

本报记者耗时约两个月侦查，几可确定中环湾仔绕道工程涉及怀疑不当，以至违法情况。对维港造成污染，政府部门以「并无异常」恐怕不能搪塞过去，特别是环保署巡查了87次，又抽验过水办，却未发现问题。除非环保署详细交代监察做法，令公衆认为切实有效，否则若与记者侦查的发现比较，本报报道揭示的情况显得更确实和可信。

部门否认通风报信，地盘知悉记者查询

其实，记者在采访过程中，发现一些「异常」情况。首先，有参与工程的消息人士透露，涉事地盘每逢有政府部门人员巡查（包括环保署人员），管理层事前都知悉，会提示前线人员应对，例如收起怀疑违规设施、暂停怀疑违规工序等。对此，路政署和环保署都否认「通水」之说，其中环保署强调执法人员巡查是突击方式，事先不会通知任何人。

政府部门与消息人士说法不同，传媒无法确定哪一个属实。不过，记者上月8日向环保署发出电邮，查询正确处理「膨润土」的方法，及有关过去违例个案数字，内容并未提及针对任何地盘和投诉；但是两日之后，消息人士向记者通报，中环湾仔绕道工程多个地盘已经知道《明报》正在调查有关「海上倾倒膨润土」的事，并提醒工人小心处理。

若消息人士所说属实，则事态十分诡异；若非政府部门有人向地盘通报情况，中环湾仔绕道工程的地盘怎么会事先知道记者笼统查询处理「膨润土」的方法？因此，巡查之前的「通风报信」，是否如部门官方所说绝无其事，难免使人有合理怀疑。以往警方对色情场所采取扫黄行动，时有害群之马事前向色情场所「通水」，此乃涉及贪污腐败的刑事罪行；设若政府部门对工程的监管发生类似事态，则影响不仅是让色情贩子逍遥法外那么简单，而是生态环境可能遭到破坏，更严重是会危及公衆健康和安全。

由于事态严重，政府应该彻底查究，防止政府部门有人有不当不法行径，损害公衆利益。而环保署昨表示已展开调查，查核相关纪录及监测报告，是正确的第一步。（完）

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