港报社评：开拓本地特色项目，增强旅业竞争力--文汇报12月9日

昨日，商务及经济发展局局长苏锦梁宣布，旅游事务署将推行美食车先导计划，为期两年，循序渐进地将美食车引进香港，明年首季接受美食车营运申请。美食车势必为香港「美食之都」添彩，是提升香港旅游业吸引力的有益尝试。时下，香港旅游业面对的竞争和挑战不断增加，需要开拓更多具有丰富本地特色、体现香港优势的游乐项目，重树文明好客之都形象，增强旅游业竞争力，以适应形势新变化。

美食车在国外非常流行，销售本土美食，备受游客欢迎。香港素有「美食天堂」声誉，鸡蛋仔、牛杂、鱼蛋、车仔面等地道美食风行多年，有不少海内外游客慕名而来，就是为了一嚐为快，在香港发展美食车项目大有前途，将成为吸引旅客访港的新卖点。

本港旅游业对美食车反应正面，美食车营运选址地点之一的海洋公园及香港迪士尼乐园均表示乐意支持，相信美食车能为旅客带来更多美食选择，丰富旅客的旅行体验。为不负业界和公众的期望，当局要以高起点、高规格要求，推进美食车项目，确保经营者提供的食物安全卫生、美味可口，尽全力把美食车办成功，打造成香港旅游业的新品牌。

香港是旅游之都，旅游业是支柱产业之一，但近年面临的竞争压力越来越大，访港旅客亦出现下滑。究其原因，一是旅游项目日益老化，新鲜感退却；二是周边地区和城市大力发展旅游业，抢走不少访港游客。香港必须急起直追，既要巩固原有旅游优势，更要与时俱进积极引进、开发新项目，并注重与本地特色相结合，提高新项目的成功率，增加香港旅游资源。例如美食车虽然是舶来品，但如果能与本地的地道食品相融合，将是一个展现香港风味、备受游客喜爱的旅游项目。 开发特色项目需要新思维，绝不能固步自封。韩国将娱乐业和美容业与旅游业相结合，日本推出赏樱游、温泉游等，都获得成功，值得香港学习借鉴。

由于特珠的历史原因，香港中西文化荟萃，既保留有浓厚的中国岭南传统风情习俗，又兼西方生活、宗教和节庆气息。从东方的大坑舞火龙、长洲飘色、端午赛龙舟，到西方的复活节、万圣节、圣诞节，香港可以说一年四季节庆不断，东西方文化多元交错，形成了香港本土文化最大的特色，这是吸引世界各地游客纷至沓来的最宝贵的旅游资源。发挥本地文化特色，吸引世界注意，这是旅游业的成功之道。特区政府、业界、市民应该循此原理，集思广益，共同开发具有香港特色旅游项目，给游客留下难以忘怀的旅游享受，而其他城市又难以原汁原味复制，足令香港在激烈的竞争中立于不败之地。

香港近来游客人数下降，与本港极少数人不礼貌待客有直接关系。年初发生过针对内地游客的「反水客」行动，不久前又有强迫购物导致游客死亡的恶性事件发生，虽属个别事件，却使香港旅游业蒙污，良好的旅游形象受损，影响了游客访港意慾。事实上，绝大多数香港市民、旅游业从业者都是以礼待人，以诚待客。香港一方面要加强正面宣传，另一方面要严厉打击「赶客」行为，擦亮香港「好客之都」的金漆招牌，挽回八方游客对香港旅游的信心。（完）

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