欧洲个股：大众汽车遭富时罗素社会责任指数除名

路透基点：台湾铜业科技五年期贷款规模减至15.8亿台币--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾铜业科技股份有限公司首次筹办的五年期贷款规模，已从16亿台币的目标削减至15.8亿台币(5,000万美元)。
路透伦敦/柏林12月8日 - 指数供应机构富时罗素已将大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 从富时社会责任指数(FTSE4Good)中除名，因大众汽车爆出排放作弊丑闻。这项持续性的系列指数广受外界关注。
FTSE4Good指数包含一些符合特定的环保、社会与治理(ESG)标准的企业。富时罗素表示，全球有超过100家客户将其对这些企业的研究，作为投资的决策参考。
“我们认为这家公司在汽车废气排放方面，透过软件(软体)应用程式(程序)的设计，规避测试要求，误导政府机关与消费者，”富时罗素在声明中表示。
“透过富时的争议监控(Controversy Monitor)，对大众汽车的危机或争议严重程度、该公司的因应方式、以及事件对全行业的影响程度进行评估后，做出除名决定，”声明中表示。
根据富时罗素，FTSE4Good指数的订户包括50家机构投资者，其中不乏全球顶尖的资产管理公司。
富时罗素表示，被除名的公司至少两年内不得重新纳入。除名在2015年12月21日生效。
在此之前，大众汽车已被穆迪、惠誉与标准普尔等评级机构调降债信评级。
此外，美国一个负责整合相关诉讼的司法小组周二表示，针对大众汽车利用软件规避排放限制的超过500宗民事诉讼，将由一名联邦法官在美国加州展开聆讯。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾铜业科技股份有限公司首次筹办的五年期贷款规模，已从16亿台币的目标削减至15.8亿台币(5,000万美元)。
0745GMT - * 欧元/英镑周四跌至0.8611之后，对跌势进行整固 * 对空头来说，需要跌回21日移动均线切入位0.8603下方，才有可能继续走低 * 目标位在0.8450 * 0.8585为1月9日所及低点，0.8579为12月至1月(0.8305至0.8853 )涨势的50%回档位 * 10日移动均线切入位0.8687料构成上档阻力，会阻碍任何一次修正性上涨 * 欧元/英镑图表：http://reut.rs/2jFle88 (完) ****如欲参考原文报导,请点选 即可撷取浏览**** (编译 白云; 审校 张荻)
不论哪个党派当权，股市都呈上涨趋势，但也出现过两次例外，都是共和党人出任总统时，这两次股市分别下跌20.1%和36.7%，当时担任总统则分别是尼克松和布什(布希)(George W. Bush)。