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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 10:00 BJT

韩国数据：11月百货公司销售连续第三个月同比增加，折扣店销售下滑

路透首尔12月9日 - 周三公布的政府初步数据显示，韩国大型百货公司11月销售连续第三个月较上年同期上升，而折扣店销售下滑。

企划财政部在月度报告中称，现代百货 、乐天购物 和新世界 运营的百货店11月合计销售较上年同期增加4.1%。

数据还显示，主要折扣连锁店11月销售下滑0.6%。

企划财政部的数据被视为衡量整月零售销售状况的指标而受到关注。韩国产业通商资源部将在几周后发布更加详细的数据。

此前产业通商资源部公布的最终数据显示，10月百货商店销售较上年同期增长11.4%，折扣店销售下滑0.5%。

企划财政部在报告中还预期，韩国国内消费正在恢复，但指出仍有诸多风险，例如出口疲弱、中国经济放缓以及美联储即将加息。

报告并补充道，今年以来出口一路下滑，拖低了生产与投资的回升速度。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)

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