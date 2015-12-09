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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 10:36 BJT

全球贸易：印度准备对钢铁进口实施更多限制

路透新德里12月8日 - 印度准备对钢铁进口施加更多限制，包括推出一项防卫税(safeguard duty)；之前20%的进口税未能遏制Steel Authority of India(SAIL) 等企业的损失。

SAIL、JSW Steel 和Essar Steel 曾抱怨，从印尼、中国、日本、俄罗斯、乌克兰和韩国的进口激增，挤压了他们的市场份额和利润率。

今年10月，钢铁厂商要求政府针对热轧钢板以及合金和非合金板材征收为期四年的防卫税，并设定最低进口价格，以遏制廉价钢铁进口。

印度财政部下属Directorate General of Safeguards周二表示，已有初步迹象显示，进口增加“已导致或可能导致国内厂商受到严重侵害”。

该部门在网站上发布公告称，已要求外国公司和其他利益相关方在30天内提交看法，之后再做出决定。(完) (编译 王颖；审校 许娜)

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