全球贸易：印度准备对钢铁进口实施更多限制

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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路透新德里12月8日 - 印度准备对钢铁进口施加更多限制，包括推出一项防卫税(safeguard duty)；之前20%的进口税未能遏制Steel Authority of India(SAIL) 等企业的损失。
SAIL、JSW Steel 和Essar Steel 曾抱怨，从印尼、中国、日本、俄罗斯、乌克兰和韩国的进口激增，挤压了他们的市场份额和利润率。
今年10月，钢铁厂商要求政府针对热轧钢板以及合金和非合金板材征收为期四年的防卫税，并设定最低进口价格，以遏制廉价钢铁进口。
印度财政部下属Directorate General of Safeguards周二表示，已有初步迹象显示，进口增加“已导致或可能导致国内厂商受到严重侵害”。
该部门在网站上发布公告称，已要求外国公司和其他利益相关方在30天内提交看法，之后再做出决定。(完) (编译 王颖；审校 许娜)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。