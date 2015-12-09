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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 10:08 BJT

《汇市简讯》美元指数表现迟滞，技术线型偏空

0155GMT

* 美元指数在亚洲盘呈现窄幅十字星型态，开低0.25%

* 股市表现分歧，沪综指涨0.1%，日经指数跌0.4%，日本外亚洲股指跌0.1%

* 动能指标呈现中性，五日、10日及20日均线下跌，20日波林格区间扩大

* 若收在20日均线99.26下方，格局持续偏空 　　* 昨日区间98.33/98.76，为初步支撑/阻力位　(完)

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