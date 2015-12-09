美国个股：苹果暂停开发在线电视服务的计划--彭博

路透基点：台湾铜业科技五年期贷款规模减至15.8亿台币--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾铜业科技股份有限公司首次筹办的五年期贷款规模，已从16亿台币的目标削减至15.8亿台币(5,000万美元)。
路透12月8日 - 据彭博周二报导，苹果 暂停了提供在线电视直播服务的计划，转而致力于变为一个平台，让传媒公司可通过App商店直接面对消费者。
彭博引述知情人士的话报导称，苹果原计划按照每月30-40美元的价格打包出售约14个频道，但该计划遇到了来自传媒公司的阻力，后者希望将旗下节目卖出更高的价钱。
苹果与美国哥伦比亚广播公司(CBS) 以及21世纪福斯(福克斯) 就节目许可问题进行了谈判。但根据彭博早先报导，由于缺乏内容，苹果在9月9日的一个活动中取消了宣布上述服务的计划。
彭博称，苹果尚未完全放弃提供互联网电视服务，这种服务正慢慢把观众从传统的电视旁吸引过来。
一苹果发言人对上述报导不予置评。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾铜业科技股份有限公司首次筹办的五年期贷款规模，已从16亿台币的目标削减至15.8亿台币(5,000万美元)。
0745GMT - * 欧元/英镑周四跌至0.8611之后，对跌势进行整固 * 对空头来说，需要跌回21日移动均线切入位0.8603下方，才有可能继续走低 * 目标位在0.8450 * 0.8585为1月9日所及低点，0.8579为12月至1月(0.8305至0.8853 )涨势的50%回档位 * 10日移动均线切入位0.8687料构成上档阻力，会阻碍任何一次修正性上涨 * 欧元/英镑图表：http://reut.rs/2jFle88 (完) ****如欲参考原文报导,请点选 即可撷取浏览**** (编译 白云; 审校 张荻)
不论哪个党派当权，股市都呈上涨趋势，但也出现过两次例外，都是共和党人出任总统时，这两次股市分别下跌20.1%和36.7%，当时担任总统则分别是尼克松和布什(布希)(George W. Bush)。