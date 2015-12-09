台湾汇市：台币盘初实质汇价区间微跌，出口商抛汇卖需偏多收敛跌幅

路透台北12月9日 - 台币兑美元 周三盘初实质汇价微跌。汇银人士称，盘初韩元等亚币持续盘旋在波段低档，且台股表现疲弱失守8,300点，带动台币实质汇价一度趋跌靠向32.850，惟出口商抛汇卖压依旧沉重收敛贬幅，令早盘实质汇价暂在32.850下方趋弱整理。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.70亿美元，交投持稳偏热，主要消化出口商抛汇卖需及外资、寿险端的美元买盘，短线台币实质汇价料维持缓贬态势。
〞出口一早就出来，所以价格压在这。〞一位大型官股商银交易员说。
本地时间10:17，韩元兑美元 报1,179.1，上日收在1,178.6；台股加权指数 则跌1.26%。
台币早盘实质交易区间落在32.815-32.840；上日在32.780-32.818。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘小幅扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.920/32.940，上日收在32.980。
交易员预测今日主要实质交易区间：
• 32.800-32.860
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(记者 詹静宜；审校 林高丽)