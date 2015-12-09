全球金融：PIMCO的一些投资组合正在增持能源类证券

路透纽约12月8日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)集团投资总监伊凡申(Dan Ivascyn)周二接受采访时表示，该公司的某些投资组合正在增持能源类证券，因公司预计未来12个月油价将上涨。

“我们一直在增持石油和能源相关证券，”伊凡申说。太平洋投资管理公司是安联(Allianz SE)子公司，截至9月30日，旗下管理着1.47万亿美元资产。

“我们在这个领域很积极，因为我们预计未来12个月左右油价会上涨，”伊凡申说。他拒绝透露该公司具体在增持哪些证券。

伊凡申重申，规模524亿美元的Pimco Income Fund 仍对巴西石油生产商巴西国家石油公司(Petrobras) 有小规模曝险。在多领域债券方面，Pimco Income年内迄今的回报率为3.30%，表现超过同类债券2.34个百分点，优于98%的同类债券。

Pimco Income的12个月回报水平达到2.63%，轻松超过97%的同类债券。(完) (编译 王颖；审校 高琦)