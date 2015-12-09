全球金融：PIMCO的一些投资组合正在增持能源类证券

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透纽约12月8日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)集团投资总监伊凡申(Dan Ivascyn)周二接受采访时表示，该公司的某些投资组合正在增持能源类证券，因公司预计未来12个月油价将上涨。
“我们一直在增持石油和能源相关证券，”伊凡申说。太平洋投资管理公司是安联(Allianz SE)子公司，截至9月30日，旗下管理着1.47万亿美元资产。
“我们在这个领域很积极，因为我们预计未来12个月左右油价会上涨，”伊凡申说。他拒绝透露该公司具体在增持哪些证券。
伊凡申重申，规模524亿美元的Pimco Income Fund 仍对巴西石油生产商巴西国家石油公司(Petrobras) 有小规模曝险。在多领域债券方面，Pimco Income年内迄今的回报率为3.30%，表现超过同类债券2.34个百分点，优于98%的同类债券。
Pimco Income的12个月回报水平达到2.63%，轻松超过97%的同类债券。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。