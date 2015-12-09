台湾债市：10年券殖利率早盘走高，因标债结果不如预期

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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路透台北12月9日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周三走高。交易员指出，主要受104/12R标售结果不如预期，空方趁势追击与多方停损卖盘出笼影响。
他们表示，近期货币市场风云变色，从极度宽松变成适度宽松。邮局开出的短票买票利率竟然从0.38%跳升至0.45%，再加上昨日标债结果不如预期，此举让债市多头心生警觉，短多先行出场观望再说。
〞就砍停损啊，有标就有套，有赔就要砍。〞一位证券商交易员说。
另一公股银行交易主管指出，104/12R第一批空单已在昨日标债补完，今天是第二波进场追空，再加上买盘向后退缩，使得殖利率一度弹向1.17%，不过银行端还是有养券需求，就看1.17-1.18%附近是否有进场承接。
台湾央行周二表示，财政部委托标售的10年期公债104/12R得标利率为1.158%，稍高于市场预估的1.138-1.156%区间，发行金额为300亿台币。本次标售结果较第一次104/12R期得标利率1.168%低1个基点。此次投标总额490亿台币，投标倍数为1.63倍。
本地时间10:36时，五年券104/13期 跌0.67基点至0.7213%，成交5亿台币；10年券104/12R殖利率弹0.46基点至1.1621%，成交量为152.5亿台币；至于台股加权指数 则跌1.27%。
交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.70-0.75%；104/12R期则在1.15-1.18%。
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。