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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 10:48 BJT

台湾债市：10年券殖利率早盘走高，因标债结果不如预期

路透台北12月9日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周三走高。交易员指出，主要受104/12R标售结果不如预期，空方趁势追击与多方停损卖盘出笼影响。

他们表示，近期货币市场风云变色，从极度宽松变成适度宽松。邮局开出的短票买票利率竟然从0.38%跳升至0.45%，再加上昨日标债结果不如预期，此举让债市多头心生警觉，短多先行出场观望再说。

〞就砍停损啊，有标就有套，有赔就要砍。〞一位证券商交易员说。

另一公股银行交易主管指出，104/12R第一批空单已在昨日标债补完，今天是第二波进场追空，再加上买盘向后退缩，使得殖利率一度弹向1.17%，不过银行端还是有养券需求，就看1.17-1.18%附近是否有进场承接。

台湾央行周二表示，财政部委托标售的10年期公债104/12R得标利率为1.158%，稍高于市场预估的1.138-1.156%区间，发行金额为300亿台币。本次标售结果较第一次104/12R期得标利率1.168%低1个基点。此次投标总额490亿台币，投标倍数为1.63倍。

本地时间10:36时，五年券104/13期 跌0.67基点至0.7213%，成交5亿台币；10年券104/12R殖利率弹0.46基点至1.1621%，成交量为152.5亿台币；至于台股加权指数 则跌1.27%。

交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.70-0.75%；104/12R期则在1.15-1.18%。

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