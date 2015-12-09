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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 10:59 BJT

《汇市简讯》欧元/美元攻破1.0900，欧元/澳元买盘提供支撑

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* 欧元/美元报1.0913，升越昨日高位1.0903

* 欧元/澳元买盘提供支撑，欧元自1.5050跳升至1.5115澳元

* 欧元/美元阻力在1.1980/85，此为上周高位兼55日均线切入位 　　(完)

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