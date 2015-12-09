中国个股：光大证券递交H股IPO申请，计划后年分拆香港业务

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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路透上海12月9日 - 中国大型券商--光大证券 周二晚间在香港联交所刊登H股的初步申请材料，启动H股首次公开发行（IPO）程序。光大证券在申请材料中提及，拟于2017年1月或之后通过香港联交所分拆其香港业务。
光大证券指出，届时公司计划将目前的光证国际、新鸿基金融集团及任何可能收购的其他香港业务分拆。该计划将使光大证券能够募集资金并提升香港业务平台在海外投资者、业务伙伴及客户的声誉。
光大证券于2010年11月成立光证金控，布局海外业务，2011年5月收购光证（国际）51%的股权，并在今年6月斥资近41亿港元收购新鸿基金融集团70%股权。
光大证券(香港)、美银美林及瑞银 负责光大证券此次H股IPO。据光大证券此前公告，拟发行至多6.8亿H股，并授予簿记管理人不超过1亿股H股的超额配售权，募集资金用于支持公司境内外业务发展及投资。业内估计其融资额高至25亿美元。
光大证券周三早盘报22.45元，涨0.31元或1.4%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。