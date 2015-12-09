更新版 1-中国个股：绿地控股拟增发融资至多301.5亿，其中百亿投向金融项目

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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* 绿地控股增发筹资至多301.5亿元，其中百亿投向金融业
* 收购摩根士丹利持有的杭州工商信托股权并增资
* 拟与中金和长城资管合作组建两只基金
* 未来争取获得更多牌照，例如保险、证券、银行等 (（新增绿地控股更多评论）)
路透上海12月9日 - 中国最大房地产企业之一的绿地控股 周二晚间公告称，拟定向增发A股融资至多301.5亿元人民币，用于房地产和金融投资项目等，其中逾一百亿元投向金融项目，包括收购摩根士丹利 所持的杭州工商信托股权并增资。
绿地控股在新闻稿中指出，下一步，绿地大金融板块将继续围绕“放大规模、整合资源”谋求突破，包括在境内外资本市场谋求投资机会，继续做强一二级市场投资业务；统筹发展地产、新能源、新传媒、并购、新三板等产业基金；通过收购兼并，争取在获取证券、保险、银行、第三方支付等核心金融牌照资源上取得实质性突破；继续在多地设立股权及金融资产交易平台。
根据绿地控股的中期战略规划，绿地金融产业将涵盖保险、信托、证券、银行等金融领域，打造“资金+资管”的金融产业链。
公告显示，公司拟向不超过10名的特定投资者发行股份，发行价格不低于定价基准日（今日）前20个交易日均价的90%，即14.51元／股，增发股份数量不超过20.78亿股。
募集资金中，计划110亿元投向武汉绿地国际金融城等三个房地产项目，101.5亿元投向四个金融投资项目及偿还银行贷款90亿元。
在金融项目中，绿地控股旗下的绿地金控将以8亿元受让杭州工商信托第二大股东摩根士丹利所持的1亿4,925万股份，占比为11.05%，作价8亿元。再由绿地金控对杭州工商信托增资约1.5亿元，增资完成后绿地金控将合计持有杭州工商信托近20%的股份。这将使努力打造全牌照金融控股公司的绿地金控向目标前进了一步。
绿地控股指出，完成收购后，绿地将充分嫁接自身在资金、地产、品牌等方面的优势，进一步做大做强杭州工商信托，实现股东利益最大化。
另外，绿地金控还计划与知名投行中金公司及长城资产管理公司设立两只基金，其中与中金合资设立的基金将以“国企改革、并购重组”为主题，投资项目类型包括pre-IPO，中概股回归国内A股市场、分拆上市及并购重组等，目标规模拟定为150亿元，绿地投入50亿元；与长城资管合作的基金投资项目类型包括不良资产的投资、并购重组及产业投资等领域，总规模约60亿元，绿地金控拟投入15亿元。
绿地控股自11月中起持续停牌，筹划定向增发，停牌前该股收报17.44元。绿地周三起复牌交易，早盘一直封住涨停位，收报19.18元，涨1.74元。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。