更新版 1-中国个股：绿地控股拟增发融资至多301.5亿，其中百亿投向金融项目

* 绿地控股增发筹资至多301.5亿元，其中百亿投向金融业

* 收购摩根士丹利持有的杭州工商信托股权并增资

* 拟与中金和长城资管合作组建两只基金

* 未来争取获得更多牌照，例如保险、证券、银行等 (（新增绿地控股更多评论）)

路透上海12月9日 - 中国最大房地产企业之一的绿地控股 周二晚间公告称，拟定向增发A股融资至多301.5亿元人民币，用于房地产和金融投资项目等，其中逾一百亿元投向金融项目，包括收购摩根士丹利 所持的杭州工商信托股权并增资。

绿地控股在新闻稿中指出，下一步，绿地大金融板块将继续围绕“放大规模、整合资源”谋求突破，包括在境内外资本市场谋求投资机会，继续做强一二级市场投资业务；统筹发展地产、新能源、新传媒、并购、新三板等产业基金；通过收购兼并，争取在获取证券、保险、银行、第三方支付等核心金融牌照资源上取得实质性突破；继续在多地设立股权及金融资产交易平台。

根据绿地控股的中期战略规划，绿地金融产业将涵盖保险、信托、证券、银行等金融领域，打造“资金+资管”的金融产业链。

公告显示，公司拟向不超过10名的特定投资者发行股份，发行价格不低于定价基准日（今日）前20个交易日均价的90%，即14.51元／股，增发股份数量不超过20.78亿股。

募集资金中，计划110亿元投向武汉绿地国际金融城等三个房地产项目，101.5亿元投向四个金融投资项目及偿还银行贷款90亿元。

在金融项目中，绿地控股旗下的绿地金控将以8亿元受让杭州工商信托第二大股东摩根士丹利所持的1亿4,925万股份，占比为11.05%，作价8亿元。再由绿地金控对杭州工商信托增资约1.5亿元，增资完成后绿地金控将合计持有杭州工商信托近20%的股份。这将使努力打造全牌照金融控股公司的绿地金控向目标前进了一步。

绿地控股指出，完成收购后，绿地将充分嫁接自身在资金、地产、品牌等方面的优势，进一步做大做强杭州工商信托，实现股东利益最大化。

另外，绿地金控还计划与知名投行中金公司及长城资产管理公司设立两只基金，其中与中金合资设立的基金将以“国企改革、并购重组”为主题，投资项目类型包括pre-IPO，中概股回归国内A股市场、分拆上市及并购重组等，目标规模拟定为150亿元，绿地投入50亿元；与长城资管合作的基金投资项目类型包括不良资产的投资、并购重组及产业投资等领域，总规模约60亿元，绿地金控拟投入15亿元。