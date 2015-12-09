美国将朝鲜战略火箭军加入制裁名单

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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(本文由路透中文网编译提供)
路透12月9日 - 美国财政部周二称，已将朝鲜战略火箭军加入制裁名单，理由是后者与朝鲜武器发展项目有关系并进行非法融资活动。
美国财政部还以从事与朝鲜武器扩散活动有关的活动为由，把之前曾受制裁的朝鲜的银行加入制裁名单。
美国财政部在声明称，这些进一步的制裁旨在阻止朝鲜规避现行的美国和联合国制裁，防止朝鲜进入美国金融系统。
“今日行动的结果之一是，指定人员在美国拥有的或在美国管辖权范围内的任何财产及财产权益都必须被冻结。”声明称。
美国财政部称，朝鲜战略火箭军在2014年进行了一系列弹道导弹发射活动，包括去年3月的两次中程“劳动”型导弹发射活动。
朝鲜因导弹试射及核试验活动受到联合国安理会的多项制裁。
有六名个人被加入制裁名单，他们是之前被制裁的朝鲜端川商业银行（Tanchon Commercial Bank）及外贸银行（Foreign Trade Bank）的官员。
美国财政部称，与之前一家因参与武器运送活动而被制裁的公司有关系的三家船运公司也被加入制裁名单。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。