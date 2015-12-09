中国经济：明确城市地下管廊有偿使用制度，按市场化原则签协议--发改委

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京12月9日 - 中国国家发展改革委员会周三发文明确建立健全城市地下综合管廊有偿使用制度，形成合理收费机制；原则上应由管廊建设运营单位与入廊管线单位共同协商确定，并由供需双方按照市场化原则签订协议。
该份由发改委和住房城乡建设部联合发布的指导意见称，要按照既有利于吸引社会资本参建设、运营管理，又有利于调动管线单位入廊积极性的要求，建立健全城市地下综合管廊有偿使用制度。灵活采取多种政府与社会资本合作（PPP）模式，推动社会资本参与城市地下综合管廊建设和运营管理。
费用标准方面，原则上应由管廊建设运营单位与入廊管线单位共同协商确定，并由供需双方按照市场化原则签订协议，明确付费方式、计费周期、费用标准定期调整机制等事项；对暂不具备供需双方协商定价条件的城市地下综合管廊，有偿使用费标准可实行政府定价或政府指导价。
费用内容方面，指导意见明确城市地下综合管廊有偿使用费应包括入廊费和日常维护费，日常维护费构成因素中，要考虑管廊建设、运营合理成本支出和投资经营回报，并强调，投资建设的合理回报原则上参考金融机构长期贷款利率确定；运营环节的合理利润原则上参考所在地区市政公用行业平均利润率确定。
今年7月29日的国务院会议曾提出，推进城市地下综合管廊建设，扩大公共产品供给提高新型城镇化质量，并鼓励社会资本参与管廊建设和运营管理，将管廊建设列入专项金融债支持范围 。（完） (发稿 马蓉; 审校 沈燕/杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。