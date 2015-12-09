重发-《中国企业债发行日程表》--12月9日

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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(删除内文多余赘字) 欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *兴安盟城市 12 7 12/16簿记建档 -- AA 12/17-12/21 兴业证券 发展投资经营 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= *凤城现代 5 7 12/16簿记建档 -- AA 12/17-12/21 国泰君安证券 产业园区开发建设投资公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= *威海蓝创 11 7 12/16簿记建档 -- AA 12/17-12/23 国信证券 建设投资公司 (第3-7每年末还20%本金) 恒泰长财证券 ========================================================================================= *贵州凯里 14 7 12/16簿记建档 -- AA 12/17-12/18 国海证券 城镇建设投资 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 湘江产业 3 7 12/7簿记建档 4.95% AA 12/8-12/10 招商证券 投资公司 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权) ========================================================================================= 福建投资 8 10 12/8簿记建档 *3.70% AAA 12/9-12/11 兴业证券 开发集团停车场专项债(第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 昌乐县新城 9 7 12/15簿记建档 -- AA- 12/16起 中泰证券 发展有限公司 (第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保股份公司提供担保) ========================================================================================= 泰州海陵 12 7 12/11簿记建档 -- AA 12/14-12/16 银河证券 资产经营公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 盐城高新区 10 7 12/11簿记建档 -- AA 12/14-12/16 中信建投证券 投资集团 ========================================================================================= 宜昌高新 20 7 12/14簿记建档 -- AA 12/15-12/16 东方花旗证券 投资开发 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 湖北供销合作社 6 10 12/10簿记建档 *上限5.70% AA 12/11-12/17 长江证券 社有资产经营管理公司 (第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 江西和济投资 5 7 12/14簿记建档 -- AA 12/15-12/17 兴业证券
(第3-7每年末还20%本金/上饶市城市建设投资开发集团提供担保) ========================================================================================= 河北广电信息 2 8 12/11簿记建档 -- AA+ 12/14-12/18 长江证券 网络集团 (第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 营口市老边区 8 7 12/15簿记建档 -- AA 12/16-12/18 兴业证券 城市建设投资发展公司 (第3-7每年末还20%本金)
(营口市城市建设投资发展公司提供担保/海域使用权提供抵押担保) ========================================================================================= 兴义市信恒 10 7 12/15簿记建档 -- AA 12/16-12/22 中航证券 城市建设投资 (第3-7每年末还20%本金/国有土地使用权抵押担保) =========================================================================================
以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *新钢棚户区 7 5 12/8簿记建档 6.42% AA 12/9-12/10 银河证券 改造项目 (第3、4、5年末，每年分别偿付发行总额的30%、30%、40%) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 寿光市金财 6 4 12/4簿记建档 5.20% AA 12/7-12/11 华福证券 公有资产经营 (附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 神木县国有 8 4 推迟发行 -- AA+ -- 银河证券 资产运营 (附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。