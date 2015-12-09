中国货币市场：资金供给充足回购利率多小跌，未雨绸缪致跨年需求渐升温

路透上海12月9日 - 中国银行间市场周三主要回购利率多小跌，大行充分供给提供稳定保障，致资金面宽松局面依然；充裕流动性背景下，隔夜品种甚至不乏机构在减点融出，而相较之下，不少非银机构未雨绸缪开始缓步囤积跨年长期资金，致成交量较前期略有升温。

交易员并指出，11月外汇储备下降以及最新宏观经济数据疲弱态势不改等，均致政策宽松空间仍存支撑，短期资金预期仍不脱平稳乐观。

“挺松的吧，大行都在融出，有利率债还是很好借的，隔夜的都有机构在1.7475%减点融出，”华东一银行交易员说，目前看，预计最新一批新股申购也问题不大。

他并指出，最近一个月和三个月期限品种的交易量都上来了，日均两三百亿的成交额较前期寥寥无几的成交明显改善，不过估计非银机构占据多数，而质押利率债品种的机构仍忧虑不大。

中国证监会上周四核准新一批10家首次公开发行（IPO）企业发行申请。 相关发行公告显示，除一家将于本周五(11日)网上申购，其余九家公司的网上申购集中于下周一(14日)。

上海一券商交易员谈到， 一早很早就平了头寸，即使质押信用债也感觉拆借难度并不大，只是年底临近，提前囤积点跨月和跨年的资金以防万一；不过在外汇储备下降和经济数据差的背景下，宽松政策仍可期待。

“如果资金不是特别紧，利率没有往上的压力，暂时倒觉得没必要降准，”她称，“等美联储加息利空出尽之后，汇率稳住一些，明年初再来一次双降更好。”

中国11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，显示经济下行压力不减，结合此前疲弱的贸易数据，表明货币政策将保持宽松格局，降准仍有空间。

此外，中国11月末外汇储备创33个月新低，黄金储备亦为四个月低点。分析人士指出，美元走强导致外储中的非美元资产贬值，再加上中国资本外流，成为11月外储减少的主要原因，预计外储未来可能续降。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7721 1.7715 +0.06

七天 2.2752 2.3215 -4.63

14天 2.6178 2.6226 -0.48

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.5150 0.9650 +55.00

七天 2.5600 2.0000 +56.00

14天 2.5000 2.4000 +10.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7800 1.7800 +0.00

七天 2.3500 2.3600 -1.00

14天 2.6800 2.6700 +1.00

Shibor

其中:隔夜 1.7890 1.7860 +0.30

七天 2.2940 2.2920 +0.20