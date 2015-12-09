《图表新闻》欧洲二线公债首次与公司债区分开来，欧债危机成为过去

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
意大利10年期公债与德国可比公债之间的利差略低于100个基点，远低于2011年时的550个基点。
10年期西班牙公债与德债间的利差目前略高于100个基点；苏皇的Gale称，该利差明年可能降至40个基点左右。
**信用**
其他方面，企业债的前景是这种脱节情况料将持续至2016年的一个原因。
调研公司CreditSights的欧洲策略团队主管David Watts表示，信用面临的风险因素来自欧元区外部而非内部。
“这些因素包括大宗商品、美联储升息、新兴市场疲弱以及中国无法预料的事情，”Watts称，“然而迄今为止，这些似乎都是相当强劲的支撑因素。”
他补充说，虽然欧洲企业违约率仍很低，该部门的人气遭到美国违约情况的破坏。
欧洲企业债市场的规模约为2万亿欧元，与意大利公债市场的规模大致相当。
惠誉上月表示，能源和金属/矿业部门的违约数量在第四季继续有增无减，让美国高收益企业债的违约率持续承压。
投资者对信用市场的担忧，与二线公债市场的总体乐观情绪形成对比。
“(二线公债市场)透明度更好，整体上危险程度较低，”苏皇的Gale称。(完) (编译 李春喜/张若琪/王兴亚；审校 白云/张荻/王丽鑫)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。