《图表新闻》欧洲二线公债首次与公司债区分开来，欧债危机成为过去

意大利10年期公债与德国可比公债之间的利差略低于100个基点，远低于2011年时的550个基点。

10年期西班牙公债与德债间的利差目前略高于100个基点；苏皇的Gale称，该利差明年可能降至40个基点左右。

**信用**

其他方面，企业债的前景是这种脱节情况料将持续至2016年的一个原因。

调研公司CreditSights的欧洲策略团队主管David Watts表示，信用面临的风险因素来自欧元区外部而非内部。

“这些因素包括大宗商品、美联储升息、新兴市场疲弱以及中国无法预料的事情，”Watts称，“然而迄今为止，这些似乎都是相当强劲的支撑因素。”

他补充说，虽然欧洲企业违约率仍很低，该部门的人气遭到美国违约情况的破坏。

欧洲企业债市场的规模约为2万亿欧元，与意大利公债市场的规模大致相当。

惠誉上月表示，能源和金属/矿业部门的违约数量在第四季继续有增无减，让美国高收益企业债的违约率持续承压。

投资者对信用市场的担忧，与二线公债市场的总体乐观情绪形成对比。

“(二线公债市场)透明度更好，整体上危险程度较低，”苏皇的Gale称。(完) (编译 李春喜/张若琪/王兴亚；审校 白云/张荻/王丽鑫)