中国汇市：人民币早盘续大跌中间价创逾四年新低，阶梯式跌势将持续

* 人民币早盘继续大跌，刷新三个半月低点

* 中间价跌破6.41，创逾四年新低

* CNH跌势放缓，两地价差仍近700点子

* 看空气氛加重，后市考验6.45支撑

路透北京12月9日 - 人民币兑美元即期 周三早盘继续大跌刷新三个半月低点，中间价则跌破6.41创逾四年新低。交易员称，场内看空人民币气氛浓厚，阶梯式下跌幅度取决于监管层控制节奏，后市仍将考验前期汇改后低点6.45整数关支撑。

他们并指出，今日公布的CPI和PPI数据在市场意料之中，影响不大。离岸CNH 早盘则跌势放缓，但两地价差仍近700点子，若在岸每日贬值80-100点子而央行对离岸放任，点差恐难以有效收窄，因离岸对贬值预期的反应往往比在岸市场更剧烈。

“最近都是每天贬值80-100个点，然后央行offer(卖美元)。(美元)阶梯式上涨是因为有天花板，这几天的天花板好像就是80-100个点，...市场该买的还是得买。”一股份行交易员称。

中国11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，与市场预期基本一致，显示经济下行压力不减，结合此前疲弱的贸易数据，表明货币政策将保持宽松格局，降准仍有空间。

北京时间12:15，人民币兑美元 即期报6.4245元，上日收报6.4172元。今日人民币兑美元中间价 报6.414元，上日中间价为6.4078元。人民币兑美元即期成交额 为99.44亿美元，上日半日为113.36亿美元。

全球汇市方面，澳洲和加拿大等主要商品生产国货币周三早盘遭遇重创，过去两日在石油和大宗商品抛售潮中亦大跌。与之形成鲜明对比的是，美元、欧元和日圆一片平静。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.693元，上日尾盘为6.694元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4891/6.4895元, 上一交易日尾盘报6.4878元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4246。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。