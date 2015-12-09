中国汇市：人民币早盘续大跌中间价创逾四年新低，阶梯式跌势将持续

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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* 人民币早盘继续大跌，刷新三个半月低点
* 中间价跌破6.41，创逾四年新低
* CNH跌势放缓，两地价差仍近700点子
* 看空气氛加重，后市考验6.45支撑
路透北京12月9日 - 人民币兑美元即期 周三早盘继续大跌刷新三个半月低点，中间价则跌破6.41创逾四年新低。交易员称，场内看空人民币气氛浓厚，阶梯式下跌幅度取决于监管层控制节奏，后市仍将考验前期汇改后低点6.45整数关支撑。
他们并指出，今日公布的CPI和PPI数据在市场意料之中，影响不大。离岸CNH 早盘则跌势放缓，但两地价差仍近700点子，若在岸每日贬值80-100点子而央行对离岸放任，点差恐难以有效收窄，因离岸对贬值预期的反应往往比在岸市场更剧烈。
“最近都是每天贬值80-100个点，然后央行offer(卖美元)。(美元)阶梯式上涨是因为有天花板，这几天的天花板好像就是80-100个点，...市场该买的还是得买。”一股份行交易员称。
中国11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，与市场预期基本一致，显示经济下行压力不减，结合此前疲弱的贸易数据，表明货币政策将保持宽松格局，降准仍有空间。
北京时间12:15，人民币兑美元 即期报6.4245元，上日收报6.4172元。今日人民币兑美元中间价 报6.414元，上日中间价为6.4078元。人民币兑美元即期成交额 为99.44亿美元，上日半日为113.36亿美元。
全球汇市方面，澳洲和加拿大等主要商品生产国货币周三早盘遭遇重创，过去两日在石油和大宗商品抛售潮中亦大跌。与之形成鲜明对比的是，美元、欧元和日圆一片平静。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.693元，上日尾盘为6.694元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4891/6.4895元, 上一交易日尾盘报6.4878元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4246。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。