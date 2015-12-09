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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 12:26 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--12月9日

路透香港12月9日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2015年以来已在香港交易所上市公司
一览表：
        
 新股申购：
 公开招股日   公司名称               发行量    集资额       发行价        上市日  保荐人
                                     (亿股)    (亿港元)     (港元)                
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 12/8-11      义合控股               1.25      0.86-1.29    0.69-1.03     12/18   中国平安资本(香港
                                                                                  )
 12/8-11      恒石基业               2.5       4.5-6.5      1.8-2.6       12/21   摩根士丹利
 12/3-8       铁建装备               5.319     27.7-30.6    5.21-5.76     12/16   中信证券
 12/3-8       现代牙科               2.5       8.5-12.3     3.4-4.9       12/15   德银
 12/2-7       创美药业               0.28      2.1-2.4      7.6-8.6       12/14   国泰君安
 11/30-12/3   焯陞企业               2.5       1.2*         0.48*         12/10   RHB Capital
 11/30-12/3   新福港                 1         1.35*        1.35*         12/10   创陞融资
 11/30-12/3   天宝集团               2.5       1.38-2       0.55-0.8      12/11   星展和国信证券(香
                                                                                  港)
 11/27-12/2   中国能源建设           88        140*         1.59*         12/10   中金香港及中信证
                                                                                  券
 11/26-12/1   丰盛机电               1.125     3.09*        2.75*         12/10   铠盛资本
                                                                                  
 
 2015年已上市新股：
 上市日    公司名称                发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                   (港元)      (亿港元)    幅           
 --------------------------------------------------------------------------------------------
 12/7      锦州银行                4.66        61.5        升9.4%       建银国际
 12/3      青岛银行                4.75        42.75       升0.42%      高盛及中信证券
 12/2      中国中地乳业            1.2         4.7         跌4.2%       摩根士丹利
 12/1      万辉化工                1           1.5         升3%         浩德融资
 11/27     联合医务                2.06        3.8         跌6.3%       摩根大通
 11/26     福莱特玻璃              2.1         9.45        跌7.6%       中银国际
 11/25     中奥到家                1.88        4.21        跌0.53%      麦格理
 11/20     康宁医院                38.7        6.8         升26.9%      花旗及中信证券
 11/20     达利食品                5.25        88.9        跌4.8%       美银美林及摩根士丹利
 11/12     迪诺斯环保科技<1452.HK  2.1         2.6         跌19%        招商证券及建银国际
           >                                                            
 11/11     建业建荣控股            0.59        2.26        升3.4%       海通国际
 11/9      中金公司                10.28       62.8        升7.4%       中金香港及农银国际
 11/6      集一家居                1.28        1.15        升18%        信达国际
 10/30     中国华融                3.09        178.3       升0.3%       高盛、汇丰、中金香港、花旗
                                                                        、工银国际
 10/26     中国再保险              2.7         155.8       持平         中金、瑞银及汇丰
 10/23     中海物业                不适用      不适用      升12.8%^     美银美林及汇丰
 10/6      中国派对文化            1           1.875       跌7%         中投证券(香港)
 10/15     恒投证券                3.92        15.4        升6.4%       交银国际及海通国际
 10/15     兰州庄园牧场            5.3         1.86        升2.8%       广发融资(香港)
 10/12     天洁环境                10.9        3.8         跌5.5%       光大证券
 10/8      维珍妮                  5.6         16.52       升16.1%      摩根士丹利
 10/8      IMAX China              31          19.22       升10.5%      摩根士丹利
 9/10      顺客隆                  2.88        2.06        升5.2%       光大证券
 9/8       良斯集团                1           1.25        升20%        丰盛融资
 9/2       前进控股                0.25        1.43        升22%        天财资本
 8/11      宏基集团                0.85        1.7         升22.4%      新华汇富
 8/7       中国通号                6.3         110.25      升0.3%       花旗、摩根士丹利、瑞银及麦
                                                                        格理
 7/15      金嗓子                  4.6         8.35        升5.9%       瑞信
 7/13      中智药业                2.46        4.92        跌2.8%       国信证券(香港)
 7/8       环球医疗金融            8.18        34.6        跌38.9%      高盛和野村
 7/8       培力控股                5.98        4.25        跌36%        交银国际
 7/7       鲁证期货                3.32        9.13        跌24.7%      齐鲁国际和海通国际
 7/7       天韵国际                1.28        3.2         持平         国泰君安
 7/7       和美医疗                7.55        15.9        跌9.8%       摩根士丹利和建银国际
 7/6       国联证券                8           35.4        跌31.1%      交银国际、农银国际和齐鲁国
                                                                        际
 7/6       新明中国                1.43        6.72        跌5.6%       光大证券
 7/3       彩客化学                4.01        5           升1.2%       国泰君安、中银国际
 7/3       万景                    0.8         0.8         升37.5%      丰盛融资
 7/3       正大企业国际            不适用      不适用      跌28.75%^    瑞银证券
 7/3       辰兴发展                3           3           持平         工银国际
 7/2       天彩控股                3.38        6.76        跌2.7%       中银国际
 6/29      联想控股                42.98       151.7       跌0.07%      瑞银证券、高盛
 6/26      维太移动                2.48        5.3         升2%         海通国际
 6/26      红星美凯龙              13.28       72.2        跌4%         中金公司、高盛
 6/23      亚美能源                3           22.8        跌7.3%       中金香港、汇丰
 6/18      中国绿宝                4.71        7.77        跌9.38%      安信国际
 6/19      百信药业                1.22        3.10        升18.33%     光大证券
 6/11      三生制药                9.1         55.2        升2.7%       中信证券、高盛和摩根士丹利
 6/3       长江实业地产            不适用      不适用      升5.8%^      美银美林及汇丰
 6/1       华泰证券                24.8        347.2       升4.8%       华泰金融、摩根大通及瑞银
 5/27      云南水务投资            5.8         16.67       升25%        招商证券（香港）
 5/27      德基科技                2.28        3.42        升14.9%      交银国际
 5/12      滴达国际                0.68        1.36        升42.6%      华富嘉洛
 4/30      昊海生物科技            59          23.6        跌1%         瑞银
 4/16      现恒建筑                0.66        1.32        升80.3%      东英
 4/10      广发证券                18.85       279         升34.7%      广发证券(香港)及高盛
 4/8       NIRAKU                  1.18        3.54        升0.8%       申银万国
 3/31      高伟电子                4.25        8.84        跌9.9%       摩根士丹利
 3/31      福耀玻璃                16.8        73.9        升13%        招商证券及瑞银
 3/12      香港宽频                9           58          持平         高盛、摩根大通和瑞银
 3/12      华夏动漫                3.65        3.9         升1.9%       法国巴黎
 3/11      春立医疗                13.88       2.3         升3%         光大证券
 3/11      苏创燃气                2.08        4.16        升0.5%       法国巴黎银行
 3/11      KTL                     3           0.84        升60.7%      建银国际
 2/13      集成伞业                1.1         1.65        升56.4%      中国平安资本(香港)
 1/30      时间由你                1.1         2.86        跌39%        信达国际
 1/16      科劲国际                1.38        2.4         跌24.6%      建勤环球
 1/15      雅仕维                  6           6.6         跌3.5%       中银国际
 1/15      新龙移动                0.82        0.37        升12.2%      海通国际
 1/15      泰加保险                1.61        2           升33.5%      创桥国际
 1/14      日成控股                0.6         1.68        升11.7%      天财资本
 1/13      佐力小贷                1.3         3.9         升42.3%      中国银河国际
 1/9       高鹏矿业                0.88        0.77        升1.1%       国泰君安
                                                                        
 
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。(完)

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 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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