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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 13:29 BJT

中国环保：部分企业违法超标排放，多地散煤污染严重--环保部

路透北京12月9日 - 中国环保部网站周三发布公告称，虽然多地启动重污染应急预案并采取应急措施减少排放，但仍存在部分企业违法超标排放、多地散煤污染严重等问题。

环保部称，此次督查实地抽查工业企业86家、各类工地20余家、道路扬尘20余处、散煤小锅炉污染近20处、垃圾焚烧等其他面源19处。

环保部指出，新乡卫辉市豫北化工、济南钢铁焦化车间、保定市涿州中铁十八局集团第三有限公司机械厂、泰达煤站、天津艾格家具有限公司、北京市大兴区英玛工贸公司等多家企业无组织排放，污染严重。

同时，河北保定和廊坊两市的城中村、城乡结合部及农村的燃煤散烧污染问题依然突出，定州铭智广场施工地取暖炉、庞村镇卫生院锅炉、开元科技城住宅楼茶炉、福瑞宾馆锅炉、天成东兴花园售楼处茶炉大量燃用散煤，无任何防治措施，污染严重。

此外，部分地区工地料场不按规定停工，道路扬尘污染问题没有得到有效控制；部分地区对重污染天气应急响应机制尚不落实。

针对上述问题，环保部表示，督查组均已现场提出整改意见，要求相关地方依法严肃查处并监督其整改到位，未来将持续关注京津冀及周边地区空气质量状况，持续开展督查。

近日京津冀及周边地区重污染天气持续，北京市周二首次启动红色预警，并启动京津冀区域应急联动措施。为加大督查力度，环保部派出的督查组增至12个 。（完） (发稿 马蓉；审校 沈燕/曾祥进)

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