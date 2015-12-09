中国环保：部分企业违法超标排放，多地散煤污染严重--环保部

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路透北京12月9日 - 中国环保部网站周三发布公告称，虽然多地启动重污染应急预案并采取应急措施减少排放，但仍存在部分企业违法超标排放、多地散煤污染严重等问题。
环保部称，此次督查实地抽查工业企业86家、各类工地20余家、道路扬尘20余处、散煤小锅炉污染近20处、垃圾焚烧等其他面源19处。
环保部指出，新乡卫辉市豫北化工、济南钢铁焦化车间、保定市涿州中铁十八局集团第三有限公司机械厂、泰达煤站、天津艾格家具有限公司、北京市大兴区英玛工贸公司等多家企业无组织排放，污染严重。
同时，河北保定和廊坊两市的城中村、城乡结合部及农村的燃煤散烧污染问题依然突出，定州铭智广场施工地取暖炉、庞村镇卫生院锅炉、开元科技城住宅楼茶炉、福瑞宾馆锅炉、天成东兴花园售楼处茶炉大量燃用散煤，无任何防治措施，污染严重。
此外，部分地区工地料场不按规定停工，道路扬尘污染问题没有得到有效控制；部分地区对重污染天气应急响应机制尚不落实。
针对上述问题，环保部表示，督查组均已现场提出整改意见，要求相关地方依法严肃查处并监督其整改到位，未来将持续关注京津冀及周边地区空气质量状况，持续开展督查。
近日京津冀及周边地区重污染天气持续，北京市周二首次启动红色预警，并启动京津冀区域应急联动措施。为加大督查力度，环保部派出的督查组增至12个 。（完） (发稿 马蓉；审校 沈燕/曾祥进)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。