台湾债市：10年公债殖利率收高，惟标债利空已大致消化

* 10公债标售利空继续发酵，殖利率走高 * 逢高有买盘承接，料震荡待下周央行会议召开 * 明日104/12R殖利率暂看在1.15-1.18% 路透台北12月9日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周三收高。交易员指出 ，主要反映104/12R标售结果不如预期的利空，不过逢高也见实质买盘承接，终场弹幅较盘初有所收敛。 他们表示，近期货币市场资金分配不均，邮局开出的短票买票利率从0.38%跳升至0.45%，显示时序接近年 底银行间操作渐趋保守。不过央行货币政策尚未有转紧迹象，整体宽松环境没有改变，今日五年券104/13期殖 利率收低，就表示银行去化资金压力仍在。 〞就砍停损啊，有标(104/12R)就有套，有赔就要砍。〞一位证券商交易员说。 另一证券商交易员也指出，目前市场情绪不利殖利率往下做，因此要降一点部位维持弹性。 不过交易员也表示，经过两天的震荡后，想藉由标债做波段行情的短线客多已下车，且今日殖利率逢高有 见到银行买盘承接，筹码安定度应该会更高。 交易商指出，台债后市就要观察下周美国与台湾央行的动向，此前不脱窄幅区间盘整走势。 台湾央行财政部委托标售的10年期公债104/12R得标利率为1.158%，稍高于市场预估的1.138-1.156%区间 ，发行金额为300亿台币。本次标售结果较第一次104/12R期得标利率1.168%低1个基点。此次投标总额490亿台 币，投标倍数为1.63倍。 交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.70-0.75%；10年公债104/12二度增额券发行前交易主 交投则料在1.15-1.18%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.20 0.7260% 0.7213-0.7300% 8.00 10 104/12R +0.61 1.1636% 1.1540-1.1700% 193.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.1625 5 104/13 0.7260 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.3950 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)