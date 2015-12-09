台湾债市：10年公债殖利率收高，惟标债利空已大致消化

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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* 10公债标售利空继续发酵，殖利率走高 * 逢高有买盘承接，料震荡待下周央行会议召开 * 明日104/12R殖利率暂看在1.15-1.18% 路透台北12月9日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周三收高。交易员指出 ，主要反映104/12R标售结果不如预期的利空，不过逢高也见实质买盘承接，终场弹幅较盘初有所收敛。 他们表示，近期货币市场资金分配不均，邮局开出的短票买票利率从0.38%跳升至0.45%，显示时序接近年 底银行间操作渐趋保守。不过央行货币政策尚未有转紧迹象，整体宽松环境没有改变，今日五年券104/13期殖 利率收低，就表示银行去化资金压力仍在。 〞就砍停损啊，有标(104/12R)就有套，有赔就要砍。〞一位证券商交易员说。 另一证券商交易员也指出，目前市场情绪不利殖利率往下做，因此要降一点部位维持弹性。 不过交易员也表示，经过两天的震荡后，想藉由标债做波段行情的短线客多已下车，且今日殖利率逢高有 见到银行买盘承接，筹码安定度应该会更高。 交易商指出，台债后市就要观察下周美国与台湾央行的动向，此前不脱窄幅区间盘整走势。 台湾央行财政部委托标售的10年期公债104/12R得标利率为1.158%，稍高于市场预估的1.138-1.156%区间 ，发行金额为300亿台币。本次标售结果较第一次104/12R期得标利率1.168%低1个基点。此次投标总额490亿台 币，投标倍数为1.63倍。 交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.70-0.75%；10年公债104/12二度增额券发行前交易主 交投则料在1.15-1.18%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.20 0.7260% 0.7213-0.7300% 8.00 10 104/12R +0.61 1.1636% 1.1540-1.1700% 193.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.1625 5 104/13 0.7260 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.3950 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。