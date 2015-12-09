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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 15:35 BJT

台湾债市：10年公债殖利率收高，惟标债利空已大致消化

* 10公债标售利空继续发酵，殖利率走高
    * 逢高有买盘承接，料震荡待下周央行会议召开
    * 明日104/12R殖利率暂看在1.15-1.18%

    路透台北12月9日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周三收高。交易员指出
，主要反映104/12R标售结果不如预期的利空，不过逢高也见实质买盘承接，终场弹幅较盘初有所收敛。
      
    他们表示，近期货币市场资金分配不均，邮局开出的短票买票利率从0.38%跳升至0.45%，显示时序接近年
底银行间操作渐趋保守。不过央行货币政策尚未有转紧迹象，整体宽松环境没有改变，今日五年券104/13期殖
利率收低，就表示银行去化资金压力仍在。
    
    〞就砍停损啊，有标(104/12R)就有套，有赔就要砍。〞一位证券商交易员说。
    
    另一证券商交易员也指出，目前市场情绪不利殖利率往下做，因此要降一点部位维持弹性。
    
    不过交易员也表示，经过两天的震荡后，想藉由标债做波段行情的短线客多已下车，且今日殖利率逢高有
见到银行买盘承接，筹码安定度应该会更高。
    
    交易商指出，台债后市就要观察下周美国与台湾央行的动向，此前不脱窄幅区间盘整走势。
    
    台湾央行财政部委托标售的10年期公债104/12R得标利率为1.158%，稍高于市场预估的1.138-1.156%区间
，发行金额为300亿台币。本次标售结果较第一次104/12R期得标利率1.168%低1个基点。此次投标总额490亿台
币，投标倍数为1.63倍。     

    交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.70-0.75%；10年公债104/12二度增额券发行前交易主
交投则料在1.15-1.18%。
 
         收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年       期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5     104/13                   -0.20      0.7260%   0.7213-0.7300%       8.00
  10    104/12R                   +0.61      1.1636%   1.1540-1.1700%     193.50
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         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                      没有成交
         10      104/12                        1.1625
          5      104/13                        0.7260
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                        0.3950
 (完)             

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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