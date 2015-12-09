台湾股市：收跌1.4%至逾两个月低位，美国升息前回档修正

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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路透台北12月9日 - 台湾股市周三收跌1.37%，连续第二日收黑且创逾两个月低位。分析师表示，美国升息在即，且中国数据不佳，使得台股跟随亚洲股市向下修正。
台湾加权股价指数 收挫114.24点至8,229.62点，前低为9月30日的8,181.24点；今日成交初值 为889.86亿台币，上交易日修正后为874.23亿。
〞筹码松动，下跌量未缩，指数退守至8,200点。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。
他认为，股市基本上还是反映美国升息前夕的调整，待下周美联储升息后，短期应有利空出尽的反弹机会。此前大盘下档支撑先看8,200点，但若电子股表现续弱且8,200点不守，指数会继续测向8,000点关卡。
就技术面观察，该分析师指出，目前台股的季线、半年线、月线都纠结在8,400、8,500点附近，且正缓步下弯，未来大盘纵有反弹，预料在此区间将遭逢较大的压力。
亚股周三全线下跌，因油价挫跌，且数据预示中国需求降温，从而打击了投资者对高风险资产的胃纳。
本地时间13:53，亚洲主要股市全面走跌，MSCI亚太明晟指数 跌0.41%。(完)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。