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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 14:03 BJT

台湾股市：收跌1.4%至逾两个月低位，美国升息前回档修正

路透台北12月9日 - 台湾股市周三收跌1.37%，连续第二日收黑且创逾两个月低位。分析师表示，美国升息在即，且中国数据不佳，使得台股跟随亚洲股市向下修正。

台湾加权股价指数 收挫114.24点至8,229.62点，前低为9月30日的8,181.24点；今日成交初值 为889.86亿台币，上交易日修正后为874.23亿。

〞筹码松动，下跌量未缩，指数退守至8,200点。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。

他认为，股市基本上还是反映美国升息前夕的调整，待下周美联储升息后，短期应有利空出尽的反弹机会。此前大盘下档支撑先看8,200点，但若电子股表现续弱且8,200点不守，指数会继续测向8,000点关卡。

就技术面观察，该分析师指出，目前台股的季线、半年线、月线都纠结在8,400、8,500点附近，且正缓步下弯，未来大盘纵有反弹，预料在此区间将遭逢较大的压力。

亚股周三全线下跌，因油价挫跌，且数据预示中国需求降温，从而打击了投资者对高风险资产的胃纳。

本地时间13:53，亚洲主要股市全面走跌，MSCI亚太明晟指数 跌0.41%。(完)

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