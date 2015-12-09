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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 14:21 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跌至122.64后企稳，日经指数跌幅收窄至1%

0606GMT

* 东京定盘后美元/日圆由123.05跌至122.64，之后企稳

* 日经指数今日再度下跌，但收盘时跌幅收窄至0.98%报19,301点

* 美元/日圆在近期低点122.20-30支撑位前都有买兴

* 122.20下方有止损单，122.00下方的止损单更多，123.00开始有卖单

* 市场交投淡静，在下周FOMC会议前可能都会如此，目前的焦点在别处 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 蔡美珍)

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