台湾货币市场：短率虽维稳但气氛稍有不同，年关将近审慎心态大增

* 短率仍稳于低位，但气氛稍有不同 * 年关将近，市场弥漫保守心态 * 短票和债券附买回利率目前持稳 记者 高洁如 路透台北12月9日 - 台湾银行间拆款利率周三仍偏稳于低位，不过市场弥漫保守气氛。 资调人员表示，部分金融机构暂停拆借和买票，这令市场的审慎心态大起，票券商开始接受 利率偏高的拆款，后续情势值得密切观察。 资调人士说，虽然特定金融机构未有多余资金，不过多钱的银行也还是不少。年底各银 行能否跨年拆出目前尚不确定，因此部分银行开出的拆出利率大致持平，并未抬高拆出利率 。 〞没做票，也没做拆，先关门歇业一下。〞一位大型银行交易员说。 也有一家小型银行的交易员说，目前已确定可以跨月，今日新增一些拆出给票券商，利 率偏高，约在0.37-0.38%。 〞可能是他们想维持一点关系，如果我们月底还有钱，是可以做跨月拆出的。〞前述交 易员说。 今日交割Comcast Corporation美元债，金额14.9亿美元。周四则有Macquarie Bank Li mited交割1.2亿美元债。除美元债外，本周还有财政部发行10年期增额公债，金额300亿台 币。 本地时间1415 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.822 33.037 台湾加权指数 8,229.62 8,343.86 隔夜银行间拆款加权平均 0.299% 0.301% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.310% 0.270-0.330% --一周拆款利率区间 0.300-0.380% 0.300-0.400% **短票利率持稳** 短票市场方面，交易员表示，利率没有太大变化，虽然大型机构并未入场买票，目前各 票券商的缺口仍不大之下，并没有太大影响。 但前述的小型商银交易员表示，票券商调度逐渐有略微紧张、需求升高的现象，因为不 管大票商或小票券商的需求都见升高，且一周拆入利率稍有退让。 也有大型票券商交易员表示，目前已逐步收入跨月的资金，情况还不错。 〞毕竟是年关，我们还是希望宽松平稳，不要太大的波动。〞前述大型票券商交易员说 。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票与上日大致相同，月内在0.36%，跨月则 主要在0.37%；60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%。 集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.369% ，同前日；上日区间为0.36-0.45%，也同前日；上日成交量110.09亿台币，前日86.21亿台 币。 今日央行定存单到期金额4,740.5亿，发行金额稍晚央行公布。 本周到期央行定存单金额共2兆1,985.1亿台币，余日到期金额分别为：周四5,921.8亿 及周五的598.5亿。 拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为80亿台币，累积超额准备为1,010亿 台币、加计前期1%的超额准备达1,850亿台币。 **RP利率尚平稳** 债券附买回市场方面，证券商的交易员表示，今日未有大的资金流动，上日感觉虽然稍 微紧张一些，因为有机构走钱，不过今天则恢复平静。 〞只有人丢小钱，倒是没有大的进出。〞前述证券商交易员说。 他们认为，虽然目前资金情势仍平稳，不过年底将近，操作上还是会小心，虽然目前还 没到很紧张的状态，不过资金不排除有转为稍紧的可能。不过他们也说，去年的跨年拆借利 率明显走高，主要还是当时景气还不错，今年低迷的情况，资金需求不若去年。 另外一家票券商则表示，目前特定的寿险业钱很多，而其他机构的资金水位不如以往宽 裕。目前操作上仍相当小心因应。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.38-0.39%，约同上日；10天期以上 公司债RP主要成交在0.48-0.49%，也约同于上日。债券附买回成交利率高低，与票券商及各 金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率也持稳；短天期公债附买回利率区间落在 0.30-0.32%，大致同上日；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.36%，也约同上日。(完) (审校 曾祥进)