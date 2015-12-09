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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 14:29 BJT

台湾货币市场：短率虽维稳但气氛稍有不同，年关将近审慎心态大增

* 短率仍稳于低位，但气氛稍有不同
    * 年关将近，市场弥漫保守心态
    * 短票和债券附买回利率目前持稳

     记者 高洁如
    路透台北12月9日 - 台湾银行间拆款利率周三仍偏稳于低位，不过市场弥漫保守气氛。
资调人员表示，部分金融机构暂停拆借和买票，这令市场的审慎心态大起，票券商开始接受
利率偏高的拆款，后续情势值得密切观察。
    
    资调人士说，虽然特定金融机构未有多余资金，不过多钱的银行也还是不少。年底各银
行能否跨年拆出目前尚不确定，因此部分银行开出的拆出利率大致持平，并未抬高拆出利率
。
    
     〞没做票，也没做拆，先关门歇业一下。〞一位大型银行交易员说。
   
    也有一家小型银行的交易员说，目前已确定可以跨月，今日新增一些拆出给票券商，利
率偏高，约在0.37-0.38%。
    
    〞可能是他们想维持一点关系，如果我们月底还有钱，是可以做跨月拆出的。〞前述交
易员说。 
     
    今日交割Comcast Corporation美元债，金额14.9亿美元。周四则有Macquarie Bank Li
mited交割1.2亿美元债。除美元债外，本周还有财政部发行10年期增额公债，金额300亿台
币。    
 本地时间1415                    今日报价                   上日收盘
 台币兑美元                       32.822                     33.037
 台湾加权指数                    8,229.62                   8,343.86
 隔夜银行间拆款加权平均           0.299%                     0.301%
 利率                                              
                                                   
   --隔夜拆款利率区间          0.270-0.310%               0.270-0.330%
   --一周拆款利率区间          0.300-0.380%               0.300-0.400% 
  
    **短票利率持稳**
    
    短票市场方面，交易员表示，利率没有太大变化，虽然大型机构并未入场买票，目前各
票券商的缺口仍不大之下，并没有太大影响。   
     
    但前述的小型商银交易员表示，票券商调度逐渐有略微紧张、需求升高的现象，因为不
管大票商或小票券商的需求都见升高，且一周拆入利率稍有退让。
    
    也有大型票券商交易员表示，目前已逐步收入跨月的资金，情况还不错。
    
    〞毕竟是年关，我们还是希望宽松平稳，不要太大的波动。〞前述大型票券商交易员说
。
    
    今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票与上日大致相同，月内在0.36%，跨月则
主要在0.37%；60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%。

    集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.369%
，同前日；上日区间为0.36-0.45%，也同前日；上日成交量110.09亿台币，前日86.21亿台
币。 
          
    今日央行定存单到期金额4,740.5亿，发行金额稍晚央行公布。     
    
    本周到期央行定存单金额共2兆1,985.1亿台币，余日到期金额分别为：周四5,921.8亿
及周五的598.5亿。
    
    拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为80亿台币，累积超额准备为1,010亿
台币、加计前期1%的超额准备达1,850亿台币。   
        
    **RP利率尚平稳** 
    
    债券附买回市场方面，证券商的交易员表示，今日未有大的资金流动，上日感觉虽然稍
微紧张一些，因为有机构走钱，不过今天则恢复平静。
    
    〞只有人丢小钱，倒是没有大的进出。〞前述证券商交易员说。
     
    他们认为，虽然目前资金情势仍平稳，不过年底将近，操作上还是会小心，虽然目前还
没到很紧张的状态，不过资金不排除有转为稍紧的可能。不过他们也说，去年的跨年拆借利
率明显走高，主要还是当时景气还不错，今年低迷的情况，资金需求不若去年。       
    
    另外一家票券商则表示，目前特定的寿险业钱很多，而其他机构的资金水位不如以往宽
裕。目前操作上仍相当小心因应。
    
    今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.38-0.39%，约同上日；10天期以上
公司债RP主要成交在0.48-0.49%，也约同于上日。债券附买回成交利率高低，与票券商及各
金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。 
    
    大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率也持稳；短天期公债附买回利率区间落在
0.30-0.32%，大致同上日；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.36%，也约同上日。(完)
 

 (审校 曾祥进)

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