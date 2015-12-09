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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 14:22 BJT

日本股市：日经指数收跌1%创逾一个月最低收盘，受油价下滑影响

第一生命保险 挫跌3.4%，其目标股价被从2,500日圆调降至2,250日圆。T&D控股 跌2.6%，其目标股价被从2,000日圆降至1,800日圆。

东证股价指数 跌0.8%至1,555.58点。33个类股中，除五个类股外其余均下跌。

JPX-日经400指数 跌0.9%至13,995.29点。(完)

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