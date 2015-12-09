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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 15:03 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：股市震荡，油价企稳

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* 欧元/美元涨0.26%，美元/日圆跌0.16%，澳元/美元涨0.14%，新西兰元/美元跌0.03%

* 美元/人民币涨0.11%，美元/离岸人民币持平，美元/马币涨0.14%，10年期美国公债收益率报2.2235%

* 日经指数收跌0.98%，沪综指涨0.12%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.37%，美国原油涨1.95%，布兰特原油涨1.44%

* 中国11月CPI升幅略微加大，但经济仍未摆脱通缩风险

* 日本10月核心机械订单意外跳升，缓解资本支出担忧 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张若琪)

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