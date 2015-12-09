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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 15:32 BJT

新兴汇市：大宗商品跌势疑虑拖累亚币多数下滑，人民币续贬

但坡元 逆势上涨，受杠杆基金需求提振，因美元兑一篮子主要货币 回落。

不过新加坡经济或放缓的担忧，令坡元回吐部分稍早前的涨幅。

新加坡金管局周三公布调查显示，分析师对2015和2016年的经济增幅预估较三个月前下调。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 122.65 122.92 +0.22 -2.44 119.66

坡元 1.4038 1.4084 +0.33 -5.54 1.3260

台币 32.822 33.037 +0.66 -3.36 31.718

韩元 1178.39 1178.60 +0.02 -6.71 1099.30

泰铢 35.90 35.95 +0.14 -8.36 32.90

菲律宾披索 47.15 47.12 -0.06 -5.15 44.72

*印尼卢比 13870.00 13870.00 +0.00 -10.74 12380.00

印度卢比 66.76 66.84 +0.12 -5.59 63.03

马币 4.2600 4.2605 +0.01 -17.92 3.4965

人民币 6.4231 6.4172 -0.09 -3.41 6.2040

* 印尼金融市场因地方选举而休市。(完)

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