新兴汇市：大宗商品跌势疑虑拖累亚币多数下滑，人民币续贬

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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但坡元 逆势上涨，受杠杆基金需求提振，因美元兑一篮子主要货币 回落。
不过新加坡经济或放缓的担忧，令坡元回吐部分稍早前的涨幅。
新加坡金管局周三公布调查显示，分析师对2015和2016年的经济增幅预估较三个月前下调。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 122.65 122.92 +0.22 -2.44 119.66
坡元 1.4038 1.4084 +0.33 -5.54 1.3260
台币 32.822 33.037 +0.66 -3.36 31.718
韩元 1178.39 1178.60 +0.02 -6.71 1099.30
泰铢 35.90 35.95 +0.14 -8.36 32.90
菲律宾披索 47.15 47.12 -0.06 -5.15 44.72
*印尼卢比 13870.00 13870.00 +0.00 -10.74 12380.00
印度卢比 66.76 66.84 +0.12 -5.59 63.03
马币 4.2600 4.2605 +0.01 -17.92 3.4965
人民币 6.4231 6.4172 -0.09 -3.41 6.2040
* 印尼金融市场因地方选举而休市。(完)
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/汪红英/刘秀红；审校 于春红/张若琪)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。