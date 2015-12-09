版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 15:24 BJT

标题新闻：伊朗将输往土耳其的天然气减半，因严寒冬季天气让国内消费增加--土耳其报纸

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐