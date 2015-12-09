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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 15:31 BJT

路透基点：香港机场管理局50亿港元俱乐部贷款完成签约--TRLPC

路透香港12月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港机场管理局(机管局)自行安排的50亿港元(6.45亿美元)五年期俱乐部贷款已完成签约。

瑞穗银行担任协调行，贷款的最高综合收益为80个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码70个基点。贷款资金将用于一般企业用途。于周一举行签约。

机管局上一次办理联贷是2010年6月自行安排一笔50亿港元五年期的循环贷款。最高综合收益50个基点，利率为Hibor加码40个基点。

机管局为香港特别行政区政府全资拥有的法定机构。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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