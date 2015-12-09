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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 15:38 BJT

金属期市：铜价持稳，未受中国数据疲弱和调降出口税影响

0700 GMT，伦敦期铜 报每吨4,592.50美元，小涨0.1%，周二为收涨0.7%。

上海期铜 守住0.5%的涨幅，报每吨35,010元人民币。

Lau补充称，中国11月铜进口的上升，源于年底前的金属融资活动增加，而且本地和全球市场铜价的差异也鼓励进口。

高盛预测未来三个月、六个月和12个月的铜价分别为每吨4,800美元、4,800美元和4,500美元，风险偏于下档。

中国财政部周三称，自2016年1月1日起，将对进出口关税进行部分调整，包括适度扩大日用消费品降税范围，适当降低生铁、钢坯等商品的出口关税。

“这难道没有暗示中国将出口更多吗？静观其变以待贸易战。”一位在亚洲的金属行业高管表示。

分析师认为，除了削减一些铝产品的出口关税，将过剩供应引入全球市场之外，中国还将采取措施加快行业整合，或者限制石油焦等关键给料的销售。

交易员称，受空头回补推动，上海期铝 上涨近2%，伦敦期铝 升近1%。（完）

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/高琦 审校 白云)

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