金属期市：铜价持稳，未受中国数据疲弱和调降出口税影响

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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0700 GMT，伦敦期铜 报每吨4,592.50美元，小涨0.1%，周二为收涨0.7%。
上海期铜 守住0.5%的涨幅，报每吨35,010元人民币。
Lau补充称，中国11月铜进口的上升，源于年底前的金属融资活动增加，而且本地和全球市场铜价的差异也鼓励进口。
高盛预测未来三个月、六个月和12个月的铜价分别为每吨4,800美元、4,800美元和4,500美元，风险偏于下档。
中国财政部周三称，自2016年1月1日起，将对进出口关税进行部分调整，包括适度扩大日用消费品降税范围，适当降低生铁、钢坯等商品的出口关税。
“这难道没有暗示中国将出口更多吗？静观其变以待贸易战。”一位在亚洲的金属行业高管表示。
分析师认为，除了削减一些铝产品的出口关税，将过剩供应引入全球市场之外，中国还将采取措施加快行业整合，或者限制石油焦等关键给料的销售。
交易员称，受空头回补推动，上海期铝 上涨近2%，伦敦期铝 升近1%。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/高琦 审校 白云)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。